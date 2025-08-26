Tổng thống Trump muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên năm nay

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong un gặp nhau tại Singapore năm 2018 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung tại Washington vào ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng ông có mối quan hệ "tuyệt vời" và "rất hòa hợp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump cũng mô tả Triều Tiên là một quốc gia có tiềm năng "to lớn" trong nỗ lực kêu gọi ông Kim Jong-un quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Lee đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ông Trump theo đuổi đối thoại với ông Kim Jong-un, kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ đóng "vai trò kiến ​​tạo hòa bình" để vạch ra "con đường mới" cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump bày tỏ kỳ vọng rằng ông và ông Lee sẽ đạt được "tiến bộ lớn" trong vấn đề ngoại giao đối với Triều Tiên.

"Tôi đang gặp gỡ rất nhiều người. Thật khó để nói điều đó, nhưng tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay", ông Trump nói trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của một phóng viên về thời điểm ông sẽ gặp ông Kim Jong-un.

Ông Trump ca ngợi mối quan hệ cá nhân với ông Kim Jong-un.

"Tôi rất hòa hợp với ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy có một đất nước có tiềm năng to lớn, vô cùng to lớn", ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng việc hợp tác với ông Kim Jong-un là điều "tốt".

Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Tổng thống Lee để giải quyết các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận các đề nghị ngoại giao từ Seoul và Washington hay không.

Tổng thống Trump được kỳ vọng sẽ tìm cách nối lại ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump và ông Kim Jong-un từng có 3 cuộc gặp trực tiếp vào năm 2018 và năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.