Ông Kim Jong-un trao huân chương cho quân nhân Triều Tiên chiến đấu ở Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xúc động khi ôm một quân nhân trong buổi lễ khen thưởng các chỉ huy và binh lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao tặng huân chương “Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên” cho các chỉ huy và binh sĩ Triều Tiên đã tham gia chiến đấu trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.

Sự kiện này không chỉ có sự tham dự của các chỉ huy và binh sĩ mà còn có sự hiện diện của gia đình các quân nhân đã hy sinh.

"Đồng chí Kim Jong-un đã ghi nhận lòng dũng cảm phi thường và sự cống hiến cao cả của các quân nhân chúng ta trong khu vực chiến đấu dưới làn đạn pháo, đồng thời ca ngợi họ là những anh hùng vô song, những người lính tham gia các hoạt động ở nước ngoài là những người anh hùng", KCNA đưa tin.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp gia đình của quân nhân tử trận khi tham gia chiến dịch quân sự tại Nga (Ảnh: Yonhap).

Ông Kim Jong-un đã ghi nhận tinh thần chiến đấu anh dũng của các binh sĩ và ca ngợi các chỉ huy là niềm tự hào của nhân dân Triều Tiên. Theo ông, những người tham gia chiến dịch ở Nga "đã chiến đấu dũng cảm, đúng với phẩm chất của người dân Triều Tiên và Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

Ông Kim Jong-un ghi nhận tinh thần chiến đấu cao cả của các chiến sĩ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã dành một phút mặc niệm cho các binh sĩ đã hy sinh và gặp gỡ gia đình các binh sĩ tử trận.

"Đồng chí Kim Jong-un đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên cho những chỉ huy quân sự xuất sắc nhất, những người đã dẫn dắt các đơn vị chiến đấu của lực lượng vũ trang Triều Tiên giành chiến thắng tại khu vực tác chiến ở nước ngoài, cũng như những binh sĩ xuất sắc", theo KCNA.

Ông Kim Jong-un đặt huân chương "Anh hùng Cộng hòa" lên di ảnh của các quân nhân tử trận (Ảnh: Yonhap).

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, cuộc chiến của binh sĩ Triều Tiên ở nước ngoài "đã khẳng định đầy đủ sức mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên anh hùng".

Các nghị sĩ Hàn Quốc hồi tháng 4 cho biết khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã tử trận trong tổng số 15.000 quân được triển khai chiến đấu cùng quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk. Triều Tiên và Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Ông Kim Jong-un trao huân chương cho một quân nhân (Ảnh: Yonhap).

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Theo KCNA, quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".