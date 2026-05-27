Nổ bồn chứa hóa chất tại Mỹ, ít nhất 1 người chết

Hiện trường vụ nổ hôm 26/5 (Ảnh: OPB).

"Chúng tôi đã xác nhận có người thiệt mạng", Trưởng phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Cowlitz, Scott Goldstein thông tin về vụ nổ tại cuộc họp báo ngày 26/5, "nhưng con số chính xác vẫn chưa được xác định".

Các nhà chức trách đã đến công ty Nippon Dynawave ở Longview vào khoảng 7h18 giờ địa phương ngày 26/5, sau một vụ nổ "liên quan đến một bồn chứa sản phẩm xử lý hóa chất", Sở cứu hỏa địa phương cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các quan chức cho hay bồn chứa bị vỡ chứa chất lỏng màu trắng và vụ nổ cũng làm nhiều người bị thương nặng.

Theo NBC News, chất lỏng màu trắng là một loại hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất bột giấy.

Ngoài ra, các quan chức xác nhận 10 người, trong đó có một lính cứu hỏa, bị thương, và "vẫn còn những người chưa được tìm thấy khi các đội cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm và xác định danh tính".

Trưởng tiểu đoàn cứu hỏa Longview, Mike Gorsuch, cho biết các nạn nhân sẽ được xác định danh tính khi quá trình thông báo cho gia đình hoàn tất.

Trong một tuyên bố chung, các quan chức Sở cứu hỏa và thành phố cho biết các bệnh nhân đã được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực ở Longview và Vancouver để điều trị và thông tin bổ sung sẽ được chia sẻ khi được xác minh và có sẵn.

Trao đổi với CNN, người phát ngôn của Trung tâm Y tế PeaceHealth St. John cho biết, 9 bệnh nhân đã được đưa đến đây, trong đó có một người đã tử vong. Hai người trong số đó đã được chuyển đến nơi khác, trong khi 6 người còn lại trong tình trạng ổn định.

Trong một thông báo chung, Công ty Nippon Dynawave Packaging và lực lượng địa phương cho biết cơ quan chức năng đang trong giai đoạn thu dọn hiện trường, trong khi đội cứu nạn tiếp tục tìm kiếm thêm những người bị nạn.

Trong số những người bị thương có một nhân viên cứu hỏa tham gia làm nhiệm vụ. Một số nạn nhân bị bỏng hoặc tổn thương do hít phải khí độc, với mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch.

Nhà chức trách khẳng định sự cố không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với cộng đồng xung quanh.