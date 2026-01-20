Tổng thống Trump đăng tin nhắn riêng của Tổng thống Pháp lên mạng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Đoạn tin nhắn, được đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/1, cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự bối rối trước các mục tiêu của Mỹ liên quan đến Greenland, đề nghị tổ chức một cuộc họp của Nhóm G7 tại Paris với sự tham gia của Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga, đồng thời đề nghị dùng bữa tối với Tổng thống Mỹ.

“Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland”, nội dung tin nhắn viết.

“Chúng ta hãy cùng ăn tối tại Paris vào thứ năm trước khi ông quay trở lại Mỹ”, tin nhắn cho biết thêm.

Đoạn tin nhắn được tiết lộ sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Macron về đề xuất “Hội đồng Hòa bình Gaza” do Mỹ đưa ra, mà Pháp đã từ chối tham gia. Hội đồng này, do ông Trump làm chủ tịch, nhằm giám sát giai đoạn chuyển tiếp tại Gaza.

Ông Trump đáp trả rằng “không ai muốn” ông Macron tham gia hội đồng vì nhiệm kỳ tổng thống của ông sắp kết thúc, đồng thời ngụ ý rằng Pháp có thể sẽ bị áp thuế thương mại.

“Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và sâm-panh của ông ấy, rồi ông ấy sẽ tham gia. Nhưng ông ấy không nhất thiết phải tham gia”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi bình luận việc Tổng thống Pháp từ chối lời mời tham gia một Hội đồng Hòa bình.

Mỹ đã gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo thế giới tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza do ông đề xuất nhằm giám sát việc tái thiết Gaza. Theo Bloomberg, Tổng thống Trump kỳ vọng các quốc gia sẽ ký tham gia hội đồng tại Diễn đàn Kinh tế ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22/1 tới.

Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp gần đây cũng có chiều hướng căng thẳng do bất đồng liên quan đến vấn đề Greenland.

Tổng thống Trump dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu, trong đó có Pháp, do các nước này phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm thâu tóm đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Tổng thống Macron đã gọi lời đe dọa áp thuế của nhà lãnh đạo Mỹ là “không thể chấp nhận được”.

Pháp muốn Liên minh châu Âu (EU) sử dụng “công cụ chống cưỡng ép” để đáp trả đòn áp thuế của Mỹ. Đây là “vũ khí thương mại”, chưa từng được kích hoạt trước đây. Công cụ này cho phép hạn chế nhập khẩu và hàng hóa vào EU, được sử dụng để đáp trả hành động cưỡng ép từ bên thứ ba.

ACI chủ yếu là một cơ chế mang tính răn đe, cần được thông qua bởi đa số đủ điều kiện của các quốc gia thành viên, và cho phép EU áp dụng các biện pháp như hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công hoặc ngăn chặn một số khoản đầu tư nhất định.