Pháp tung “vũ khí” đáp trả đòn thuế của Tổng thống Trump về Greenland

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Đội ngũ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/1 cho biết nhà lãnh đạo Pháp sẽ đề nghị EU sử dụng “công cụ chống cưỡng ép” (ACI) nếu Mỹ thực sự áp thuế với các nước châu Âu vì vấn đề Greenland.

“Công cụ chống cưỡng ép” (ACI) của EU, hay còn gọi là “vũ khí thương mại”, chưa từng được kích hoạt trước đây. Công cụ này cho phép hạn chế nhập khẩu và hàng hóa vào EU, được sử dụng để đáp trả hành động cưỡng ép từ bên thứ ba.

ACI chủ yếu là một cơ chế mang tính răn đe, cần được thông qua bởi đa số đủ điều kiện của các quốc gia thành viên, và cho phép EU áp dụng các biện pháp như hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công hoặc ngăn chặn một số khoản đầu tư nhất định.

Tổng thống Trump ngày 17/1 tuyên bố Washington sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 8 quốc gia thành viên NATO ở châu Âu kể từ tháng 2 và duy trì biện pháp này cho đến khi Mỹ hoàn tất việc mua lại đảo Greenland. Đây là những nước đã đưa lực lượng quân sự tới Greenland và phản đối kế hoạch sáp nhập hòn đảo của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump cáo buộc Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan đã đưa lực lượng quân sự đến Greenland với “mục đích chưa rõ ràng”, gọi đây là “tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với an toàn, an ninh và sự tồn vong của hành tinh”. Động thái này đã khoét sâu rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh trong khối NATO.

Tổng thống Pháp Macron cam kết sẽ có phản ứng “đoàn kết và phối hợp” sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối với 8 quốc gia NATO ở châu Âu vì phản đối chiến dịch của ông nhằm kiểm soát Greenland.

“Pháp cam kết bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của các quốc gia, ở châu Âu cũng như ở những nơi khác. Sẽ không có sự đe dọa hay uy hiếp nào có thể ảnh hưởng đến chúng tôi — dù là ở Ukraine, Greenland hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, ông Macron viết trên mạng xã hội X.

“Những lời đe dọa áp thuế là không thể chấp nhận được và không khả thi trong bối cảnh này. Châu Âu sẽ đáp trả một cách đoàn kết và phối hợp nếu những biện pháp đó được xác nhận. Chúng tôi sẽ bảo đảm chủ quyền châu Âu được tôn trọng”, ông cho biết thêm.

Các quốc gia NATO cùng với Đan Mạch đã điều động lực lượng quân sự tới Greenland, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sáp nhập hòn đảo.

Tổng thống Trump liên tục tìm cách kiểm soát Greenland, hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược quan trọng kể từ nhiệm kỳ đầu tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí để ngỏ khả năng can thiệp quân sự để đạt được mục tiêu ở Greenland.

Cả chính phủ Đan Mạch lẫn chính quyền tự trị Greenland đều nhiều lần khẳng định vùng lãnh thổ này không phải để bán, và tương lai của Greenland thuộc về người dân Greenland.

Tổng thống Macron bảo vệ quyết định gửi quân tới Greenland. “Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này, bởi an ninh ở Bắc Cực và khu vực ngoại vi của châu Âu chúng ta đang bị đe dọa”, nhà lãnh đạo Pháp nhận định.