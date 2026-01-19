Đan Mạch đưa thêm quân tới Greenland, châu Âu lên dây cót đáp trả Mỹ

Các binh sĩ Đan Mạch được triển khai tới Greenland (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn lời người phát ngôn của quân đội Đan Mạch cho biết, số lượng binh sĩ Đan Mạch được triển khai tới Greenland sẽ “gia tăng đáng kể” sau ngày hôm nay 19/1.

Các binh sĩ Đan Mạch dự kiến được triển khai đến hòn đảo Bắc Cực vào tối nay.

Theo người phát ngôn của quân đội Đan Mạch, các binh sĩ sẽ được gửi đến thị trấn Kangerlussuaq ở phía tây nam của hòn đảo, thuộc Vòng Bắc Cực.

Người phát ngôn xác nhận Thiếu tướng Peter Boysen, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Đan Mạch, sẽ có mặt cùng với các binh sĩ.

Đan Mạch tuần trước tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự trên đảo Greenland. Một số quốc gia châu Âu - bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh - tuyên bố cử lực lượng tham gia tập trận, trong đó mỗi nước cử từ 1 đến 15 binh sĩ.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đang cân nhắc việc cử binh sĩ đến Greenland tham gia tập trận quân sự với các đồng minh NATO, bất chấp nguy cơ bị Mỹ trả đũa.

Bloomberg dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, chính phủ Canada đã soạn thảo kế hoạch triển khai số lượng nhỏ binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Canada tham gia tập trận ở Greenland cùng binh lính từ Anh, Pháp, Đan Mạch và các quốc gia khác.

Cuộc tập trận của các nước châu Âu ở Greenland diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ khi Tổng thống Donald Trump kiên quyết theo đuổi kế hoạch sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Trump ngày 18/1 tuyên bố áp thuế 10% từ tháng 2, sau đó sẽ tăng lên 25% vào tháng 6, đối với 8 đồng minh NATO ở châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, cho đến khi kiểm soát hoàn toàn Greenland.

Ông Trump cũng chỉ trích các nước châu Âu nói trên đưa quân đến Greenland và tiến hành các cuộc tập trận quân sự mang tính biểu tượng của NATO tại hòn đảo này.

Trước cảnh báo áp thuế của Tổng thống Trump, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo EU là “hợp tác, không leo thang và tránh áp đặt thuế quan”.

“Các cuộc tham vấn giữa các nhà lãnh đạo EU, bao gồm Chủ tịch von der Leyen, cho thấy ưu tiên của chúng tôi là hợp tác, không leo thang, và tránh áp đặt thuế quan. Tại sao? Bởi vì điều này cuối cùng sẽ gây hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương”, ông Gill cho biết.

Ông cũng cảnh báo, nếu thuế quan được áp đặt, EU sẽ “có các công cụ trong tay và sẵn sàng đáp trả, bởi vì chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế của EU”.

Theo ông Gill, các nhà lãnh đạo châu Âu đang “tham vấn tích cực”, trong khi “việc hợp tác với Mỹ vẫn tiếp tục ở mọi cấp độ”.

Financial Times đưa tin, EU đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa tiềm tàng nhằm vào Mỹ, bao gồm biện pháp áp thuế hoặc hạn chế lên tới 93 tỷ euro (101 tỷ USD) đối với các công ty Mỹ hoạt động trong khối.

Financial Times dẫn lời các quan chức EU cho biết, những biện pháp này nhằm mục đích tạo đòn bẩy cho các nhà lãnh đạo châu Âu trước các cuộc gặp dự kiến ​​với Tổng thống Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong tuần này.

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào ngày 21-22/1, nơi ông dự kiến ​​sẽ gặp riêng các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về Greenland.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Vùng lãnh thổ này cũng có nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác.