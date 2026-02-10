Tổng thống Trump cảnh báo chặn cây cầu nối giữa Canada và Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông nói Mỹ nên sở hữu “ít nhất một nửa” cây cầu quốc tế Gordie Howe đang trong quá trình xây dựng, nối tỉnh Ontario (Canada) với bang Michigan (Mỹ).

Việc xây dựng cây cầu trị giá 4,7 tỷ USD, được đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu Canada Gordie Howe, bắt đầu từ năm 2018 và dự kiến sẽ mở cửa vào cuối năm nay.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi sẽ không cho phép cây cầu này được mở cho đến khi nước Mỹ được bồi hoàn đầy đủ cho mọi thứ chúng ta đã dành cho họ, và quan trọng hơn, cho đến khi Canada đối xử với Mỹ bằng sự công bằng và tôn trọng mà chúng ta xứng đáng được nhận".

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức".

Ông phàn nàn rằng Canada “sở hữu cả 2 phía của cây cầu” và “hầu như không sử dụng” vật liệu hay sản phẩm của Mỹ để xây dựng.

Ông cũng chỉ trích việc Thủ tướng Canada Mark Carney muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc.

Washington đã cảnh báo áp thuế 100% lên hàng hóa Canada sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Carney tháng trước, nơi ông đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc.

Ông Trump còn cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ “chấm dứt hoàn toàn môn khúc côn cầu ở Canada”. Hiện chưa rõ ông Trump dựa vào căn cứ nào để đưa ra lời cảnh báo này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump liên tục bày tỏ quan điểm bất đồng với Canada về thương mại. Trước đây ông từng kêu gọi sáp nhập Canada vào Mỹ, nhưng gần đây đã ngừng nhắc tới lập trường này.

Trong khi đó, ông Carney tại Diễn đàn Davos tháng trước cảnh báo rằng hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang trải qua “một sự đứt gãy” và kêu gọi các cường quốc tầm trung liên kết chặt chẽ hơn với nhau.