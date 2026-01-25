Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 100% với Canada

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Canada Press).

“Nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ ngay lập tức bị áp mức thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa và sản phẩm của Canada vào Mỹ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 24/1.

Đáp lại, trong một video ngày 24/1, Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi người dân Canada mua hàng nội địa, nhưng không trực tiếp nhắc đến lời đe dọa thuế quan của ông Trump.

“Khi nền kinh tế của chúng ta đang bị đe dọa từ bên ngoài, người dân Canada đã lựa chọn tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát việc các quốc gia khác làm gì, nhưng chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình”, ông Carney nói.

Thủ tướng Canada trong tháng này đã tới Trung Quốc nhằm thiết lập lại mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nước và đạt được một thỏa thuận thương mại với đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Mỹ.

Ngay sau chuyến đi của ông Carney đến Trung Quốc, ông Trump tỏ ra ủng hộ.

“Đó là điều tốt khi ông ấy ký một thỏa thuận thương mại. Nếu bạn có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, bạn nên làm điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 16/1.

Tuy nhiên, ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ, giải thích: “Không có việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc. Điều đạt được là giải quyết một số vấn đề thuế quan quan trọng”.

Ngày 24/1, ông Trump cho rằng Trung Quốc sẽ tìm cách sử dụng Canada để né thuế quan của Mỹ.

Nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa, mức thuế áp lên hàng hóa Canada sẽ tăng mạnh, gây thêm áp lực lên các lĩnh vực công nghiệp Canada như sản xuất kim loại, ô tô và máy móc.

Căng thẳng Mỹ - Canada đã gia tăng trong những ngày gần đây sau khi ông Carney chỉ trích việc ông Trump theo đuổi mục tiêu kiểm soát Greenland.

Nhà lãnh đạo Canada trong tuần này lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc ông Trump theo đuổi Greenland.

Sau đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Carney kêu gọi các quốc gia chấp nhận rằng trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ đã kết thúc và chỉ ra Canada như một ví dụ về cách các “cường quốc tầm trung” có thể hành động cùng nhau để tránh bị Mỹ gây thiệt hại.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới và các ông trùm công nghiệp có mặt tại hội nghị ở Thụy Sĩ đã đáp lại bằng một tràng pháo tay đứng dậy.

Ông Trump đáp trả trong bài phát biểu của mình tại Davos và nói rằng Canada “tồn tại nhờ Mỹ”.

Đáp lại, ông Carney nói: “Canada và Mỹ đã xây dựng một mối quan hệ đối tác đáng chú ý về kinh tế, an ninh và giao lưu văn hóa phong phú. Canada không tồn tại nhờ Mỹ. Canada phát triển thịnh vượng vì chúng tôi là người Canada”.