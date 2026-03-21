Tổng thống Trump bác triển vọng ngừng bắn với Iran

“Chúng ta có thể đối thoại, nhưng bạn biết đấy, tôi không muốn ngừng bắn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/3.

Ông nhấn mạnh: “Bạn không đồng ý ngừng bắn khi bạn đang thực sự áp đảo đối phương. Họ không còn hải quân. Họ không còn không quân. Họ không còn bất kỳ trang thiết bị nào. Họ không còn lực lượng trinh sát. Họ không có phòng không. Họ không có radar. Và các lãnh đạo của họ ở mọi cấp độ đều đã bị loại bỏ. Chúng tôi không tìm kiếm ngừng bắn”.

Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố ông tin Mỹ đã “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran.

“Tôi nghĩ chúng ta đã thắng. Chúng ta đã đánh bật hải quân của họ, không quân của họ, chúng ta đã phá hủy hệ thống phòng không của họ, chúng ta đã đánh sập mọi thứ”, ông cho hay.

“Chúng ta đang tự do hoạt động”, ông nói thêm, song thừa nhận Iran vẫn đang “làm tắc nghẽn” eo biển Hormuz.

Nhiều vòng đàm phán ngoại giao do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner dẫn dắt trong những tháng gần đây đã không đạt được kết quả trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang được điều tới Trung Đông, cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.

Fox News dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đang điều nhóm tác chiến đổ bộ USS Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 tới Trung Đông.

Lực lượng đặc nhiệm gồm khoảng 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã rời San Diego vào hôm 18/3 và đang vượt Thái Bình Dương. Các quan chức cho biết sẽ mất khoảng một tháng để lực lượng này tới Trung Đông.

Ngoài tàu tấn công đổ bộ USS Boxer, nhóm tác chiến còn bao gồm tàu vận tải đổ bộ USS Portland và tàu đổ bộ USS Comstock.

Tàu USS Boxer mang theo nhiều loại máy bay và trực thăng hiện đại, gồm tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, máy bay cánh xoay MV-22B Osprey, trực thăng tấn công AH-1Z Viper, trực thăng đa nhiệm UH-1Y Venom và trực thăng MH-60S Seahawk.

Khi đến Trung Đông, nhóm tác chiến USS Boxer sẽ hoạt động song song trong một thời gian với nhóm tác chiến đổ bộ USS Tripoli và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, trước khi thay thế hoàn toàn lực lượng này.

Theo các nguồn tin, việc tăng cường lực lượng nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho ông Trump trong quá trình xem xét các bước tiếp theo đối với Iran. Một trong những phương án được thảo luận là bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược đối với hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu. Nhiệm vụ này chủ yếu dựa vào lực lượng hải quân và không quân, song cũng có thể bao gồm việc triển khai binh sĩ tới khu vực ven biển Iran.

Một phương án khác được xem xét là điều lực lượng đổ bộ tới đảo Kharg, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Giới chức Mỹ cho rằng, đây là lựa chọn rủi ro do Iran có khả năng tấn công khu vực này bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo các chuyên gia, đây là nhiệm vụ phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay cả với lực lượng đặc nhiệm.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chưa có quyết định triển khai lực lượng mặt đất, song ông Trump vẫn để ngỏ mọi phương án. Mục tiêu chiến dịch bao gồm phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, vô hiệu hóa lực lượng hải quân, ngăn các lực lượng ủy nhiệm gây bất ổn khu vực và bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.