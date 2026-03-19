Tổng thống Trump cảnh báo phá hủy hoàn toàn mỏ khí đốt lớn nhất Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 18/3 tuyên bố Mỹ không biết kế hoạch của Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars ở Iran, đồng thời khẳng định Israel sẽ không tấn công địa điểm này nữa, trừ khi bị khiêu khích.

“Israel, vì tức giận trước những gì đã xảy ra ở Trung Đông, đã tấn công dữ dội vào một cơ sở lớn được gọi là mỏ khí đốt South Pars ở Iran”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Theo Tổng thống Mỹ, "chỉ một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ khu vực đã bị tấn công”.

Tổng thống Trump cho biết “Mỹ không hề hay biết về cuộc tấn công” của Israel vào mỏ dầu Iran, đồng thời xác nhận Qatar cũng không biết về vụ việc.

“Thật không may, Iran không biết điều này, hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào đến vụ tấn công vào South Pars, và đã tấn công một cách phi lý và không công bằng vào một phần cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar”, ông Trump cho biết thêm.

“Sẽ không có thêm cuộc tấn công nào do Israel thực hiện liên quan đến mỏ South Pars cực kỳ quan trọng và có giá trị này, trừ khi Iran thiếu khôn ngoan quyết định tấn công một quốc gia hoàn toàn vô tội, trong trường hợp này là Qatar. Khi đó, Mỹ, dù có hay không có sự hỗ trợ hoặc đồng ý của Israel, sẽ phá hủy toàn bộ mỏ khí South Pars với sức mạnh và quy mô mà Iran chưa từng thấy hay chứng kiến trước đây”, ông Trump cảnh báo.

Trước đó, người đứng đầu chính quyền quận Assaluyeh thuộc tỉnh Bushehr của Iran xác nhận đám cháy đã bùng phát tại một số cơ sở ở mỏ khí đốt South Pars sau một cuộc tấn công của Israel và Mỹ hôm 18/3.

Các cơ sở xử lý khí đốt thuộc phía Iran ở South Pars đã bị hư hại. Axios đưa tin các cuộc tấn công do lực lượng Israel phối hợp với Mỹ thực hiện.

“Như đã cảnh báo trước đó, nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng, khí đốt và kinh tế của đất nước chúng tôi bị Mỹ và Israel tấn công, ngoài việc phản công mạnh mẽ chống lại đối thủ, chúng tôi cũng sẽ giáng đòn mạnh vào nguồn gốc của hành động gây hấn đó”, quân đội Iran cảnh báo.

“Chúng tôi coi việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt của các quốc gia tấn công (hạ tầng của Iran) là chính đáng và sẽ trả đũa mạnh mẽ ngay khi có cơ hội”, quân đội Iran tuyên bố thêm.

Lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tuyên bố sẽ tấn công các mỏ dầu khí ở Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Qatar.

Vài giờ sau vụ tấn công vào South Pars, những tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út, trong khi tập đoàn dầu khí quốc gia Qatar QatarEnergy thông báo tên lửa đã bắn trúng trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan, gây ra "thiệt hại đáng kể". Cơ quan phòng vệ dân sự của Qatar đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công này.

Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt South Pars của Iran, do Iran và Qatar cùng vận hành.

“Việc Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên quan đến mỏ South Pars của Iran, một phần mở rộng của mỏ North Pars của Qatar, là một bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay trong khu vực. Việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng cấu thành mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như đối với người dân trong khu vực và môi trường”, Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ.

Vị trí các mỏ khí đốt của Iran và Qatar (Ảnh: BBC).

Mỏ khí đốt tự nhiên South Pars/North Field là mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Trữ lượng có thể khai thác tại mỏ được cho là gần bằng tổng trữ lượng của tất cả các mỏ khí đốt khác trên thế giới cộng lại.

South Pars, nằm ngoài khơi tỉnh Bushehr miền Nam Iran, là nguồn cung chủ lực cho sản lượng khí đốt Iran, chiếm phần lớn tổng sản lượng của Iran, quốc gia sản xuất khí lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga.

Trong khi đó, Qatar phụ thuộc vào dầu khí để đảm bảo 80% doanh thu, với hầu hết khí đốt được khai thác từ mỏ này.

Qatar, với sự hỗ trợ của các tập đoàn năng lượng toàn cầu như ExxonMobil và Shell, khai thác mỏ này để sản xuất 77 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm, xuất khẩu chủ yếu sang châu Âu và châu Á.