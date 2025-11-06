Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Quan hệ Liên sắc tộc hôm 5/11, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, ở bên ngoài lãnh thổ Nga, cái gọi là các tổ chức quốc tế và "các trung tâm quốc gia giả hiệu" đang được thành lập như những công cụ của một "cuộc chiến thông tin" chống lại Moscow.

Theo Tổng thống Putin, chiến lược của các thế lực bên ngoài, chẳng hạn "cái gọi là phi thực dân hóa nước Nga", không khác nào "chia cắt Liên bang Nga và gây ra thất bại chiến lược cho Nga”.

Tổng thống Putin cáo buộc các thế lực bên ngoài cổ súy cho khái niệm "hậu Nga".

"Họ thậm chí còn phát minh ra một thuật ngữ đặc biệt: “hậu Nga”, nghĩa là một lãnh thổ bị tước đoạt chủ quyền và bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ, bị phương Tây khuất phục", nhà lãnh đạo Nga chỉ ra.

Tổng thống Putin cho biết những hành động khiêu khích và âm mưu gây bất hòa trong nội bộ công dân Nga phải được ngăn chặn ngay lập tức, đồng thời lưu ý rằng những đối tượng đứng sau "thường hoạt động từ nước ngoài" và "được các cơ quan tình báo nước ngoài giám sát, tài trợ và chỉ đạo". Nhà lãnh đạo Nga nói rằng mục tiêu của chúng là "phá hoại sự thống nhất" của Nga.

Ông Putin kêu gọi hành động "kiên quyết, nhất quán và có hệ thống" để ứng phó với các rủi ro và thách thức bên ngoài.

Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo, các đối thủ của Nga lợi dụng mọi lý do, từ những sự việc thường ngày đến các vấn đề di cư, để khuấy động căng thẳng và kích động xung đột, đồng thời dựa vào các nhóm cực đoan sử dụng "các phương pháp khủng bố trắng trợn".

Tổng thống Putin cho biết những ý tưởng như vậy đã được phương Tây lên tiếng nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau, và mặc dù không đạt được mục tiêu đó "trong nhiều thế kỷ", nhưng những nỗ lực này vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng những mối đe dọa như vậy cần được phản ánh trong chiến lược chính sách quốc gia và ủng hộ đề xuất năm 2026 là Năm Thống nhất các Dân tộc Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Vào tháng 3, Tổng thống Putin xác nhận tổng cộng 28.595 lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với các công ty và cá nhân của Nga trong những năm gần đây, nhiều hơn tổng số lệnh trừng phạt đối với tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Theo Tổng thống Putin, phương Tây tìm cách loại bỏ Nga khỏi vị trí đối thủ cạnh tranh, nhưng nền kinh tế của Nga ngày càng kiên cường hơn dưới áp lực.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại cho các nước phương Tây hơn là cho Nga. Ông cho rằng Nga ngày càng trở nên kiên cường hơn trước làn sóng trừng phạt chưa từng có này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 6 cũng cảnh báo NATO và EU sẽ không thành công trong cuộc chiến nhằm gây ra "thất bại chiến lược" cho Moscow.

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​một cuộc đối đầu chưa từng có giữa đất nước chúng tôi và tập thể phương Tây, những người đã quyết định một lần nữa tiến hành cuộc chiến chống lại chúng tôi và gây ra thất bại chiến lược cho Nga", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, NATO và EU đang sử dụng cuộc xung đột Ukraine như một vũ khí chống lại Nga.

"Phương Tây chưa bao giờ thành công trong việc này và lần này cũng sẽ không thành công", ông Lavrov cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga cho biết nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây "bắt đầu đoán" rằng cách tiếp cận "diều hâu" của họ đối với Nga là vô ích.