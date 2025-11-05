Tổng thống Putin: Kho vũ khí mới giúp Nga duy trì thế cân bằng chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu hôm 4/11 trong buổi lễ trao thưởng cho những người đã tham gia phát triển các loại vũ khí tối tân mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các bổ sung mới nhất cho kho vũ khí hạt nhân của Nga, gồm tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon, sẽ bảo đảm Nga duy trì “thế cân bằng chiến lược” trong suốt thế kỷ XXI.

Ông nói, các cuộc thử nghiệm thành công gần đây của các hệ thống mới là kết quả của “công việc đã được thông báo từ lâu” và không nên gây bất ngờ.

“Đất nước chúng ta không đe dọa ai cả. Nga, như tất cả các cường quốc hạt nhân khác, đang phát triển tiềm lực hạt nhân và chiến lược của mình”, ông nhấn mạnh.

“Kết quả mà các bạn đạt được, không hề cường điệu, có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân chúng ta. Nó đảm bảo an ninh và thế cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới, có thể nói an toàn là trong toàn bộ thế kỷ XXI”, ông nói thêm.

Ông cho biết, tên lửa sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik đã chứng minh tầm bắn không đối thủ, trong khi ngư lôi Poseidon có tốc độ nhanh gấp nhiều lần bất kỳ tàu mặt nước hiện đại nào.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng tiết lộ, Nga đang phát triển thế hệ vũ khí tương tự tiếp theo, ví dụ, Moscow đang nghiên cứu một loại tên lửa siêu thanh với hệ thống động lực dựa trên bộ phận năng lượng của Burevestnik.

Ông lưu ý, các công nghệ được phát triển trong quá trình chế tạo các hệ thống vũ khí mới cũng có tiềm năng lớn trong lĩnh vực dân sự. Đặc biệt, công nghệ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể được sử dụng để “xây dựng các nhà máy điện cho Bắc Cực và khám phá không gian sâu và không gian gần”, ông nói thêm.

Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình dùng năng lượng hạt nhân Burevestnik vào giữa tháng 10. Theo quân đội Nga, tên lửa bay được hơn 14.000km trong cuộc thử nghiệm và ở trên không khoảng 15 giờ. Burevestnik được trang bị động cơ turbo phản lực chạy bằng năng lượng hạt nhân và về kỹ thuật, có tầm bắn không giới hạn, mang lại khả năng tấn công “độc nhất vô nhị”.

Tổng thống Putin ông ca ngợi tốc độ của tên lửa, nhanh hơn 3 lần tốc độ âm thanh, và hệ thống động lực sử dụng các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, có thể được kích hoạt nhanh hơn nhiều so với các lò phản ứng tiêu chuẩn, chỉ trong vòng vài giây.

Mặc dù Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, song Điện Kremlin khẳng định đây không phải là hoạt động thử hạt nhân.

Cuộc thử nghiệm một loại vũ khí mới khác, ngư lôi Poseidon, được công bố ngay sau đó. Đây là một ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân, được phóng từ tàu ngầm, sau đó kích hoạt động cơ và di chuyển dưới nước trong khoảng thời gian không được tiết lộ.

Đầu tháng này, Nga cũng hạ thủy một tàu ngầm hạt nhân mới, có tên Khabarovsk, được thiết kế đặc biệt để mang các ngư lôi Poseidon.

Tại sự kiện hôm qua, ông Putin cho biết, Nga đang tiến hành sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik, tên lửa mà Moscow tuyên bố là “không thể đánh chặn”.