Tổng thống Putin ca ngợi con lãnh đạo CIA tử trận khi chiến đấu cho Nga

Một bức ảnh trên mạng xã hội của Michael Gloss cho thấy anh chụp ở Moscow, Nga (Ảnh: Michael Gloss).

Michael Gloss, con trai của Phó Giám đốc CIA, đã bí mật gia nhập quân đội Nga và thiệt mạng ở Donbass vào tháng 4 năm ngoái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi công dân Mỹ này vì đã chiến đấu cho Nga.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi hôm 2/10, ông Putin nói rằng ông “rất ngạc nhiên” khi biết về Gloss, người hóa ra là con trai của Phó Giám đốc CIA Juliane Gallina.

Theo lời ông Putin, ông biết được chi tiết này trong quá trình truy tặng huân chương cho anh.

"Gloss đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt và không chỉ gia nhập lực lượng vũ trang, mà còn vào các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga là lính dù”, ông Putin tiết lộ. Ông lưu ý rằng công dân Mỹ 21 tuổi này “đã chiến đấu ở tiền tuyến. Anh ấy chiến đấu rất quả cảm".

Tổng thống Nga mô tả Gloss là một “người dũng cảm". “Hãy tưởng tượng, một chàng trai 22 tuổi, dù bản thân đang mất máu, vẫn cố gắng cứu một người đồng đội khác bị thương", ông cho biết.

Vào thời điểm đó, theo ông Putin, UAV của Ukraine đã phát hiện và thả một quả cối 82mm xuống khiến cả 2 người đều thiệt mạng.

Vào tháng 8, CNN đưa tin rằng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, dường như đã trao lại cho mẹ của Gloss một huy chương của Moscow do ông Putin gửi, sau khi gặp Tổng thống Nga ở Moscow trong chuyến công tác đầu tháng.

Theo lời người cha kể với Washington Post, Gloss đã rời nhà năm 2023, đi qua châu Âu trước khi gia nhập quân đội Nga vào tháng 9 cùng năm dưới một danh tính giả.

Theo giấy chứng tử do phía Nga cấp cho gia đình, Gloss đã tử trận ngày 4/4/2024, trong một cuộc tiến công vào các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine gần Chasov Yar.

Cha của anh nói với báo chí rằng con trai ông đã mất mạng khi cố gắng cứu một đồng đội bị thương giữa làn pháo kích. Thi thể của Gloss đã được đưa về Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái và được hỏa táng tại quê nhà.

Michael Gloss là con trai của bà Julianne Gallina Gloss, Phó Giám đốc phụ trách Đổi mới Kỹ thuật số của CIA, và ông Larry Gloss, một cựu binh từng tham chiến tại Iraq.

Bà Juliane Gallina Gloss được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc CIA phụ trách đổi mới kỹ thuật số vào tháng 2/2024, chỉ vài tuần trước khi con trai bà thiệt mạng.

Bà Juliane tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ vào năm 1992 và là nữ chỉ huy đầu tiên của quân đoàn học viên sĩ quan tại đây. Bà dành 30 năm sau đó làm việc trong lĩnh vực tình báo và công nghệ, cả trong quân đội lẫn vai trò công chức dân sự.