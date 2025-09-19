Tổng thống Vladimir Putin nêu số quân nhân Nga chiến đấu ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận quân sự chung Nga - Belarus, có tên gọi Zapad-2025, tại thao trường Mulino ở vùng Nizhny Novgorod, Nga ngày 16/9 (Ảnh: Reuters).

Tại một cuộc họp với lãnh đạo của các nhóm chính trị Nga vào ngày 18/9, Tổng thống Vladimir Putin đã bình luận về ý tưởng phân bổ hạn ngạch cho binh sĩ Nga trong các cơ quan chính phủ.

“Hơn 700.000 người đang ở tiền tuyến chiến đấu", Tổng thống Putin cho biết.

Vào ngày 3/3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine rằng quy mô lực lượng bộ binh của Nga đang chiến đấu với lực lượng phòng thủ Ukraine là khoảng 620.000 người.

Ông nói rõ rằng trong số 620.000 người này, hơn 200.000 người thuộc các đơn vị tấn công tham gia chiến đấu và đóng quân ở tiền tuyến.

Tướng Skibitskyi cũng cho biết thêm rằng 35.000 quân nhân khác của lực lượng Nga đang bảo vệ các cơ sở quan trọng trên các vùng lãnh thổ tạm thời do Nga kiểm soát.

Đồng thời, chiến dịch quân sự của Nga cũng có sự tham gia của các lực lượng hỗ trợ hậu cần, các đơn vị thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga và lực lượng không quân.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga về máy bay chiến đấu và cung cấp thiết bị cho xuất khẩu.

“Hiện tại, mặc dù chúng ta cần máy bay chiến đấu trong bối cảnh diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, tôi tin rằng các doanh nghiệp hàng không của chúng ta không bị quá tải. Chúng ta không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga hiện nay mà còn cung cấp các thiết bị cần thiết cho xuất khẩu. Nhu cầu này đang rất lớn", ông Putin phát biểu tại cuộc họp.

Tổng thống Putin khẳng định Nga đã vực dậy ngành sản xuất máy bay chiến đấu, khôi phục ngành này và đạt được nhiều bước tiến. Ông nói thêm rằng Nga cũng đã đạt được thành công trong việc chế tạo động cơ trong nước.

Theo Tổng thống Putin, động cơ máy bay PD-14 của Nga tốt hơn tiêu chuẩn thế giới.

"Tổng cộng có 4 quốc gia sản xuất động cơ như (PD-14), bao gồm cả Nga. Đây chắc chắn là một trong những lợi thế cạnh tranh của chúng ta trong lĩnh vực sản xuất thực tế của nền kinh tế", ông Putin nói, đồng thời cho biết hoạt động sản xuất động cơ cho máy bay thân rộng và tầm xa tại Nga đang được tiến hành tích cực.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ngày 17/9 cho biết quân đội Nga đang tiến công trên mọi mặt trận và giành được bước tiến ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine cũng như ở các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

“Quân đội chúng ta trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiến công trên hầu như mọi hướng”, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov.

“Và các trận đánh dữ dội nhất đang diễn ra ở hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine bằng mọi cách và bất chấp thương vong đang cố gắng vô ích nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta để giành lại thế chủ động”, ông nói thêm.

Theo ông Gerasimov, quân đội Ukraine “đã điều động các đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất từ những khu vực khác tới đây và điều đó tạo điều kiện cho Nga tiến công ở những hướng khác”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Sky News trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán Nga sẽ mở thêm các đợt tiến công mới nhưng nhấn mạnh Moscow đã không đạt được thành công đáng kể nào trên tiền tuyến trong thời gian gần đây.