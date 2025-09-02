Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ nắm tay, ngồi chung xe

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nắm tay nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 1/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cùng đi trên chiếc limousine tổng thống Aurus Senat do Nga sản xuất sau phiên họp chính của hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân hôm 1/9.

Xe Aurus Senat đã đưa hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ từ địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh đến khách sạn để tham dự cuộc họp song phương chính thức.

Thủ tướng Modi chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông và Tổng thống Putin đã đi cùng nhau và các cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo "luôn sâu sắc".

Trước các cuộc hội đàm cấp phái đoàn, ông Putin và ông Modi đã có cuộc trao đổi riêng kéo dài khoảng một giờ trên xe của Tổng thống Nga.

Các bài đăng trên mạng xã hội với hình ảnh của hai nhà lãnh đạo nắm tay nhau thân mật và ngồi cùng nhau trên xe limousine đã được chia sẻ rộng rãi ở Ấn Độ trên mạng xã hội X, và ở Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo, với hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi trong xe của nhà lãnh đạo Nga tại Trung Quốc hôm 1/9 (Ảnh: X/Narendra Modi).

Aurus Senat là chiếc limousine hạng sang cỡ lớn, bọc thép hạng nặng do Aurus Motors, một nhà sản xuất ô tô Nga, liên doanh giữa NAMI (một viện nghiên cứu nhà nước của Nga), Sollers, và Tawazun Holding của UAE, sản xuất.

Siêu xe của Tổng thống Putin có tên gọi chính thức là "Aurus", được kết hợp từ "aurum" (tiếng Latinh là "vàng") và "rus" (viết tắt của "Russia" nghĩa là Nga). Xe được thiết kế với những tính năng nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho Tổng thống Nga và được xem là "pháo đài di động" của nhà lãnh đạo Nga.

Chiếc Aurus Senat được cho là có thể bảo vệ Tổng thống Putin ngay cả khi chìm hoàn toàn dưới nước. Xe dài khoảng 6,7m, nặng khoảng 6,5 tấn và có kích thước lớn hơn xe "Quái thú" của Tổng thống Mỹ.

Lốp xe được gia cố bằng thép để ngăn tình trạng bị xịt hơi. Aurus Senat vẫn có thể sống sót trong trường hợp bị tấn công bằng súng đạn và nổ bom mìn. Ghế ngồi trên xe được cho là có tính năng đặc biệt, giúp chúng dịch chuyển vào "vị trí an toàn nhất" khi xảy ra va chạm.

Siêu xe của Tổng thống Putin còn có khả năng chống chọi với các cuộc tấn công sinh học và hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Aurus Senat được tạo ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố Nga nên tự sản xuất xe dành riêng cho tổng thống. Tổng thống Nga đã sử dụng Aurus Senat làm xe limousine cá nhân kể từ năm 2018 và mẫu xe đã được bán cho các khách hàng khác kể từ năm 2021, theo một bài viết của tạp chí Car.

Một phiên bản dân sự đã được ra mắt, giới hạn 120 chiếc mỗi năm và có giá khoảng 18 triệu rúp (223.000 USD). Thiết kế của xe được lấy cảm hứng từ chiếc limousine ZIS-110 thời Liên Xô.

Tổng thống Putin từng tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một chiếc Aurus Senat trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6 năm ngoái.