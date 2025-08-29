Điện Kremlin: Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo thành công

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Tass đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 28/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin liên quan tới bộ phim sắp ra mắt về Tổng thống Nga do Pháp, Mỹ và Anh đồng sản xuất.

Ông Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới. Do vậy, việc quay một bộ phim về ông là điều hoàn toàn tự nhiên và cần được xem xét một cách bình thường.

"Việc này cần được xem xét một cách bình thường, với sự thấu hiểu. Tổng thống Putin là một trong những nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và thành công nhất thế giới", ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo với tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.

"Do vậy, sự quan tâm dành cho ông Putin ở nhiều quốc gia trên thế giới là điều hoàn toàn tự nhiên”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Bộ phim "Phù thủy Điện Kremlin" sẽ được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 82, khai mạc vào ngày 27/8. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết xuất bản năm 2022 của nhà văn người Italy - Thụy Sĩ Giuliano da Empoli.

Ông Putin, 72 tuổi, vốn là đặc vụ KGB, lãnh đạo nước Nga từ năm 1999. Ông giữ cương vị tổng thống từ năm 2000 đến 2008 và từ năm 2012 đến nay. Ông cũng từng là thủ tướng Nga trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2008 đến 2012.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ca ngợi Tổng thống Putin là một người “rất thông minh".

"Ông ấy và tôi rất hiểu nhau. Ông ấy là một người cứng rắn. Ông ấy là một người thông minh. Rất thông minh. Rất thú vị. Nhưng ông ấy là một người cứng rắn", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với tuần báo Anh Spectator vào đầu năm nay.