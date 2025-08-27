Mỹ chính thức áp thuế 50% với hàng hóa Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Mức thuế quan 50%, cao nhất tại châu Á, có hiệu lực ngay sau nửa đêm 27/8 giờ Mỹ.

Mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ đã có hiệu lực vào đầu tháng này. Tổng thống Trump sau đó đã công bố việc tăng gấp đôi thuế với lý do New Delhi mua dầu từ Nga.

Động thái mới nhất này của Washington khiến các nhà xuất khẩu Ấn Độ phải đối mặt với mức thuế cao nhất mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa từ nước ngoài. Brazil cũng đang phải ứng phó với mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ (trị giá 87,3 tỷ USD vào năm ngoái, theo Đại diện Thương mại Mỹ) hiện đang phải đối mặt với mức thuế cao, mặc dù một số sản phẩm chủ chốt, bao gồm điện thoại thông minh, sẽ được miễn trừ tạm thời.

Việc áp thuế, được Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận trong một thông báo hồi đầu tuần, đã khiến một số nhà kinh tế dự đoán thương mại giữa hai nước sẽ sụt giảm mạnh.

Khoảng 30% hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ - bao gồm dược phẩm, điện tử, nguyên liệu thuốc thô và nhiên liệu tinh chế - trị giá 27,6 tỷ USD, vẫn được miễn thuế.

Tuy nhiên, các ngành như dệt may, đá quý và trang sức, và hải sản, vốn từ lâu đã phụ thuộc vào thị trường Mỹ, đang phải đối mặt với tình trạng giảm sút đơn đặt hàng nghiêm trọng. Với mức thuế 50%, việc xuất khẩu sẽ rất khó khăn.

Những tác động đã bắt đầu xuất hiện rõ. Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) cho biết các nhà sản xuất dệt may tại Tirupur, Delhi và Surat đã phải ngừng sản xuất do "sức cạnh tranh về chi phí ngày càng giảm".

Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ - chiếm gần 1/3 lượng hàng xuất khẩu của Ấn Độ trong các lĩnh vực chủ chốt như đá quý, trang sức và dệt may, cho thấy tác động kinh tế tiềm tàng.

Tổng thống Trump đã tăng đáng kể thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ nhiều nước trên thế giới kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.