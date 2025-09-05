Tổng thống Vladimir Putin: Các công ty phương Tây muốn trở lại Nga

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ở Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 5/9, Tổng thống Vladimir Putin nhận định rằng trong năm 2022, "nhiều công ty châu Âu đã phải chịu thua lỗ vì lý do chính trị”.

"Nhưng chúng tôi biết rằng nhiều công ty đang háo hức chờ đợi tất cả những hạn chế chính trị này được dỡ bỏ, và họ muốn quay trở lại (Nga) bất cứ lúc nào", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng một số công ty nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga, bất chấp những bất đồng chính trị giữa chính phủ của họ và Moscow.

"Các công ty từ một số quốc gia, vốn đang có những vấn đề chính trị trong bối cảnh hiện tại, vẫn đang hoạt động, họ không rời đi. Và họ thậm chí còn muốn mở rộng hợp tác", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga khẳng định Moscow vẫn cam kết hợp tác quốc tế bất chấp những căng thẳng chính trị.

“Việc tự cô lập mình rất khó khăn và gây tổn hại, bởi vì nó sẽ dẫn đến sự sụt giảm khả năng cạnh tranh… Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, chủ yếu là với những quốc gia muốn làm việc với chúng tôi, với bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi không cô lập mình với bất kỳ ai”, ông Putin nhấn mạnh.

Lãnh đạo Điện Kremlin cho biết chính sách đối ngoại của Nga vẫn ổn định và có thể dự đoán được, đồng thời gọi đây là “sức mạnh cạnh tranh” của Nga.

“Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay đẩy bất kỳ ai rời đi. Những ai muốn quay trở lại đều được chào đón”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Một phân tích của hãng tin Reuters hồi đầu năm nay ước tính, các công ty nước ngoài rời khỏi Nga đã thiệt hại hơn 107 tỷ USD, nếu tính cả thiệt hại về doanh thu.

Các quan chức Điện Kremlin thậm chí còn đưa ra những con số cao hơn. Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cho biết chỉ riêng các doanh nghiệp Mỹ đã thiệt hại hơn 300 tỷ USD do rời khỏi thị trường Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, hồi tháng 2 tuyên bố Washington kỳ vọng các công ty nước này có thể quay lại kinh doanh tại Nga nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình trong cuộc chiến kéo dài 3 năm qua giữa Moscow và Kiev.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, hàng trăm công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga, vì không muốn đóng góp vào nền kinh tế hoặc hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Viện Kinh tế Kiev, ít nhất 472 công ty nước ngoài đã rút lui hoàn toàn, trong khi 1.360 công ty khác đã thu hẹp hoạt động ở Nga.