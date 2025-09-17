Thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin khi mặc quân phục thị sát tập trận

Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc quân phục thăm thao trường Mulino hôm 16/9 (Ảnh: TASS).

Vào ngày 16/9, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân đến thăm khu vực diễn ra cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus tại vùng Nizhniy Novgorod, ở thao trường Mulino. Đây là nơi diễn ra giai đoạn cuối của cuộc tập trận quy mô lớn giữa quân đội hai nước.

Một chi tiết đáng chú ý là Tổng thống Putin đã mặc quân phục khi tới thao trường Mulino.

Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, đây là lần thứ hai Tổng thống Putin mặc quân phục và xuất hiện tại một sự kiện công khai kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.

Trước đó, Tổng thống Putin mặc quân phục trong chuyến thăm tỉnh Kursk của Nga vào tháng 3. Đây là nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine khi lực lượng Kiev xâm nhập vào vùng lãnh thổ ở biên giới Nga.

Theo ISW, việc Tổng thống Putin mặc quân phục khi thị sát cuộc tập trận Zapad-2025 có thể nhằm gửi một thông điệp tới các nước NATO, thể hiện sức mạnh quân sự của Nga và Belarus trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và các nước NATO có xu hướng leo thang gần đây.

ISW cho rằng đây có thể là thông điệp mà Nga muốn gửi tới Ba Lan, Na Uy, các quốc gia Baltic và Phần Lan, những nước đang leo thang căng thẳng với Moscow.

Theo ISW, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và các quan chức quốc phòng Nga cũng thị sát cuộc tập trận cùng Tổng thống Putin.

Tổng thống Vladimir Putin mặc quân phục, thị sát thao trường tập trận (Video: Sputnik).

Nga và Belarus hôm 12/9 đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung Zapad 2025. Đây là cuộc tập trận Zapad đầu tiên được tổ chức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 16/9, nhằm kiểm tra khả năng của 2 nước trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công, giành lại lãnh thổ đã mất và bảo vệ biên giới của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus).

Theo Tổng thống Putin, cuộc tập trận huy động 100.000 binh sĩ, 10.000 khí tài, trong đó có 333 máy bay và khoảng 250 tàu hải quân.

“Mục tiêu của cuộc tập trận là thao luyện mọi yếu tố cần thiết để bảo vệ đầy đủ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào”, Tổng thống Putin khẳng định trong chuyến thị sát sở chỉ huy tại thao trường Mulino.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, 25 phái đoàn nước ngoài đã tham dự tập trận; trong đó 16 quốc gia cử đại diện, còn 6 quốc gia gửi trực tiếp lực lượng quân sự tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập chiến lược.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh NATO cũng bắt đầu tăng cường an ninh cho sườn phía Đông sau các vụ việc máy bay không người lái được cho là của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan, Romania.

Đầu tháng này, Ba Lan cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng ít nhất 19 máy bay không người lái, song Moscow bác bỏ.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẽ không tấn công bất kỳ nước NATO nào trừ khi bị tấn công trước. Moscow cũng nhấn mạnh coi việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông là mối đe dọa an ninh đối với Nga, đồng thời cảnh báo bất cứ lực lượng quân sự nào của phương Tây ở Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp.