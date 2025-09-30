Israel xin lỗi Qatar, ủng hộ đề xuất chấm dứt chiến sự Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar

Aljazeera đưa tin, hôm 29/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xin lỗi Qatar về việc một công dân nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công chưa từng có của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas ở Doha trong tháng 9.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã tiếp nhận lời xin lỗi trong một cuộc điện đàm chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

“Bước đầu tiên, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc rằng vụ không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình khiến một quân nhân Qatar thiệt mạng”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Tuyên bố nói thêm: “Tại thời điểm đó, ông Netanyahu cũng bày tỏ sự hối tiếc rằng, trong khi nhắm vào lãnh đạo Hamas giữa lúc đàm phán con tin, Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar và khẳng định Israel sẽ không thực hiện lại một cuộc tấn công như vậy trong tương lai”.

Ít nhất 5 thành viên Hamas cấp thấp và một sĩ quan an ninh Qatar đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 9/9 của Israel vào trụ sở của Hamas ở Doha. Mục đích của Israel khi thực hiện vụ không kích là loại bỏ ban lãnh đạo Hamas, tuy nhiên các lãnh đạo cấp cao Hamas đã sống sót sau vụ việc.

Đây là cuộc tập kích đầu tiên của Israel trên lãnh thổ Qatar, quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngừng bắn và đồng thời là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận cuộc gọi “như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết những hệ lụy từ hành động của Israel nhằm vào một khu vực ở thủ đô Doha, nơi có đoàn đàm phán của Hamas cư trú”.

Tài khoản X chính thức của Thủ tướng Netanyahu dẫn lời ông nói với người đồng cấp Qatar rằng: “Tôi muốn ngài biết rằng Israel lấy làm tiếc vì một công dân của ngài đã thiệt mạng trong vụ không kích của chúng tôi. Tôi muốn bảo đảm với ngài rằng Israel chỉ nhắm vào Hamas, không phải người Qatar. Tôi cũng muốn khẳng định rằng Israel không có kế hoạch vi phạm chủ quyền của ngài thêm lần nào nữa trong tương lai, và tôi đã đưa ra cam kết đó với Tổng thống Mỹ”.

Israel ủng hộ đề xuất chấm dứt chiến sự Gaza

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng hôm qua đã công bố bản đề xuất hòa bình Gaza gồm 20 điểm.

Theo đó, Israel cam kết sẽ không chiếm đóng hay sáp nhập Dải Gaza, cũng như không buộc cư dân tại đây phải di dời. Lãnh thổ này sẽ được biến thành một “khu vực phi cực đoan, không có khủng bố”, không còn đe dọa đến các nước láng giềng.

Một khu kinh tế đặc biệt cũng sẽ được thành lập tại Gaza nhằm thu hút đầu tư và khôi phục cơ sở hạ tầng.

Việc quản lý vùng đất này sẽ tạm thời được chuyển giao cho một cơ quan hành chính dưới sự giám sát quốc tế, trong đó có sự tham gia của các đối tác Ả Rập.

Mỹ đề xuất bảo đảm an ninh cho Gaza bằng một lực lượng ổn định, trong đó có đại diện của các tổ chức quốc tế và các quốc gia Ả Rập.

Điều kiện then chốt vẫn là trao đổi tù nhân: tất cả con tin Israel phải được thả trong vòng 72 giờ sau khi Israel chính thức phê chuẩn kế hoạch. Đổi lại, Tel Aviv sẽ trả tự do cho 250 người Palestine bị kết án tù chung thân và 1.700 người bị bắt giữ ở Gaza sau các sự kiện ngày 7/10/2023. Những thành viên Hamas đồng ý hạ vũ khí và từ bỏ bạo lực sẽ được ân xá và cho phép rời khỏi Gaza an toàn.

Nhà Trắng nhấn mạnh, nếu Israel và Hamas chấp nhận đề xuất, cuộc chiến “sẽ kết thúc ngay lập tức”. Ông Trump gọi đây là một “ngày lịch sử cho hòa bình”, trong khi ông Netanyahu cho rằng kế hoạch này “đạt được tất cả các mục tiêu của Israel trong cuộc chiến”.

Hamas hiện chưa đưa ra bình luận.

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza bùng phát từ ngày 7/10/2023, đến nay đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng, và phần lớn lãnh thổ Gaza bị tàn phá. Phía Israel cho biết trong số 50 con tin vẫn ở Gaza có 20 người còn sống.