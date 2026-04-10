Tổng thống Mỹ xem xét phương án rút bớt binh sĩ khỏi châu Âu

Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận ở châu Âu (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã không hài lòng trước việc các đồng minh NATO không hỗ trợ bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz và cũng như kế hoạch kiểm soát Greenland không có tiến triển.

Ông được cho đã thảo luận với các cố vấn về phương án rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với Reuters ngày 9/4.

Chưa có quyết định nào được đưa ra, và Nhà Trắng cũng chưa chỉ đạo Lầu Năm Góc xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc cắt giảm quân số tại lục địa này, vị quan chức giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, chỉ riêng các cuộc thảo luận này cũng cho thấy quan hệ giữa Washington và các đồng minh NATO tại châu Âu đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây.

Điều này cũng cho thấy chuyến thăm Nhà Trắng ngày 8/4 của Tổng thư ký NATO Mark Rutte không giúp cải thiện đáng kể quan hệ xuyên Đại Tây Dương, vốn được cho là đang rất căng thẳng kể từ khi NATO thành lập năm 1949.

Nhà Trắng công khai cho biết ông Trump đã cân nhắc việc rút khỏi liên minh hoàn toàn nhưng điều này có thể đối mặt với thách thức về mặt luật pháp. Việc rút quân khỏi châu Âu sẽ cho phép ông Trump giảm mạnh cam kết an ninh của Washington tại lục địa này mà không cần chính thức rút khỏi NATO.

Hiện Mỹ có hơn 80.000 binh sĩ tại châu Âu và đã đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh của khu vực kể từ sau Thế chiến II. Hơn 30.000 trong số đó đóng tại Đức, cùng với lực lượng đáng kể ở Italy, Anh và Tây Ban Nha.

Quan chức trên không nêu rõ những quốc gia nào có thể bị ảnh hưởng hoặc số lượng binh sĩ có thể bị rút nếu ông Trump quyết định tiến hành kế hoạch.

Khi được yêu cầu bình luận, một phát ngôn viên NATO dẫn lại cuộc phỏng vấn của ông Rutte với CNN ngày 8/4.

Trong cuộc phỏng vấn đó, ông Rutte cho biết ông hiểu sự thất vọng của ông Trump đối với liên minh, nhưng nhấn mạnh rằng “phần lớn các quốc gia châu Âu” đã hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột tại Iran.

Sau cuộc gặp với ông Trump, Tổng thư ký NATO nói với các chính phủ châu Âu rằng ông Trump muốn có các cam kết cụ thể nhằm giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz trong vòng vài ngày.

Mặc dù ông Trump từ lâu đã có mối quan hệ nhiều sóng gió với NATO khi thường xuyên cáo buộc các nước châu Âu chi tiêu quốc phòng không đủ, nhưng 3 tháng gần đây đặc biệt căng thẳng.

Tháng 1, ông Trump đã nhắc lại mong muốn sáp nhập Greenland, một lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch, khiến nhiều đồng minh NATO phản đối.

Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát ngày 28/2, ông bày tỏ sự thất vọng khi các đồng minh NATO không điều tàu chiến tới giúp mở lại eo biển Hormuz.

Wall Street Journal ngày 8/4 đưa tin rằng các quan chức cấp cao trong chính quyền đang thảo luận việc rút quân đồn trú tại châu Âu khỏi những quốc gia có lãnh đạo công khai lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran và chuyển sang các nước châu Âu có lập trường ủng hộ hơn.

Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng ông Trump đang thảo luận cụ thể về việc đưa binh sĩ trở về Mỹ, thay vì chuyển sang các quốc gia nước ngoài khác.

Quan chức này cho biết ông Trump đặc biệt không hài lòng khi châu Âu không quan tâm tới kế hoạch của ông trong việc sáp nhập Greenland.