Hai siêu tàu dầu quay đầu ở Hormuz khi đàm phán Mỹ - Iran thất bại

Các tàu hàng ở gần eo biển Hormuz giữa lúc xung đột bùng nổ (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, 3 tàu chở dầu cỡ rất lớn - không có liên hệ trực tiếp với Iran - đã tiếp cận eo biển từ vịnh Oman tối 11/4 giờ địa phương và đến khu vực gần đảo Larak của Iran vào sáng sớm 12/4.

Tại điểm kiểm soát này, tàu Agios Fanourios I hướng đến Iraq và tàu Shalamar (mang cờ Pakistan), hướng đến đảo Das ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đã quay trở lại.

Trong khi đó, tàu còn lại là Mombasa B tiếp tục hành trình và đi qua tuyến giữa đảo Larak và Qeshm - lộ trình được Iran cho phép - để tiến vào vùng Vịnh. Hiện tàu này chưa phát tín hiệu về điểm đến cụ thể.

Chưa rõ lý do cụ thể đằng sau các quyết định quay đầu của hai tàu dầu đầu tiên cũng như lộ trình của tàu thứ ba bởi trước đó cả Iraq và Pakistan đều đã được Iran cấp phép quá cảnh qua eo biển. Các doanh nghiệp sở hữu các tàu trên hiện chưa đưa ra phản hồi về sự việc.

Nhưng sự thay đổi quyết định của họ diễn ra đúng lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran ở Islamabad tuyên bố đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới và việc đóng cửa huyết mạch này kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2 đã khiến nguồn cung gián đoạn chưa từng có.

Vì vậy, việc nối lại hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này là một điểm quan trọng trong các cuộc đàm phán, nhưng đến nay các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Trong những tuần gần đây, một số tàu đã cố gắng đi qua eo biển nhưng đều phải hủy bỏ, phản ánh tình hình an ninh liên tục thay đổi và rủi ro luôn ở mức cao. Hầu hết các tàu đang tìm cách rời khỏi Vùng Vịnh, nhưng các tàu trống vẫn cần đi vào để nhận hàng mới.