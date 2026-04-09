Nga cảnh báo cứng rắn NATO về nghi vấn "muốn kiểm soát Kaliningrad"

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko (Ảnh: Sputnik)

Nga sẽ không bao giờ cho phép các quốc gia NATO làm ảnh hưởng tới an ninh của vùng Kaliningrad, khu vực cực tây của nước này, hoặc kiểm soát biển Baltic, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko phát biểu hôm 9/4.

Bà Matviyenko, người đang có chuyến thăm chính thức tới Kaliningrad, nhấn mạnh rằng khu vực này là “tiền đồn của Nga ở phương Tây” và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh của Nga.

“Đó là lý do vấn đề này được đặc biệt chú trọng. Chúng tôi thấy rõ các nước phương Tây và các quốc gia thành viên NATO hành xử ngày càng quyết liệt, với những phát biểu cho rằng biển Baltic nên được coi là vùng lãnh hải riêng của NATO", bà nói.

“Người dân Kaliningrad không nên lo lắng trước những phát biểu mang tính đối đầu như vậy. Nga sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai xâm phạm Kaliningrad, hay kiểm soát biển Baltic, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”, bà Matviyenko nhấn mạnh.

Vị trí biển Baltic và Kaliningrad (Ảnh: Wikipedia).

Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga bên bờ Biển Baltic, giáp Ba Lan và Litva (Lithuania), có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Moscow, với vai trò là căn cứ của Hạm đội Baltic và là trung tâm triển khai các hệ thống tên lửa và phòng không tiên tiến.

Vùng lãnh thổ này được xem là một trong những khu vực quân sự hóa cao nhất châu Âu và là điểm nóng tiềm tàng trong căng thẳng giữa NATO và Nga.

Giới chức Nga nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập, phong tỏa hoặc chế áp khu vực này sẽ bị coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga, vi phạm luật pháp quốc tế, và sẽ kéo theo một phản ứng cứng rắn.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phong tỏa Kaliningrad của Nga ở bờ biển Baltic sẽ châm ngòi cho một sự leo thang “chưa từng có tiền lệ” và có thể mở rộng thành một xung đột vũ trang quy mô lớn.

Mặc dù các chính phủ phương Tây phần lớn tránh việc chính thức ủng hộ các lời kêu gọi phong tỏa hay chiếm giữ, các quan chức Nga cho rằng sự kết hợp giữa các cảnh báo quân sự công khai, việc lập kế hoạch tác chiến chi tiết, sự hiện diện thường trực của quân đội NATO dọc sườn phía đông, cùng các tranh chấp trước đây liên quan đến quá cảnh tới Kaliningrad, cho thấy một quan điểm ngày càng leo thang và gây bất ổn của NATO tại khu vực Baltic.

Biển Baltic từ lâu đã là khu vực nhạy cảm chiến lược do vị trí địa lý đặc biệt, nơi các quốc gia NATO Estonia, Latvia, Lithuania, Phần Lan và Thụy Điển đối mặt trực tiếp với Nga.

Việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO lần lượt vào năm 2023 và 2024 đã biến vùng biển Baltic thành một khu vực gần như được bao quanh bởi các quốc gia thuộc liên minh quân sự này, thường được gọi là "hồ NATO". Điều này làm gia tăng áp lực đối với Nga, quốc gia vốn đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc từ phương Tây sau khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.