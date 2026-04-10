Hợp tác vũ trụ minh chứng cho sức sống bền vững của quan hệ Việt - Nga

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy và Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko (Ảnh: Đức Hoàng).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu tại buổi lễ khai mạc trưng bày “Chuyến bay Liên hợp (Soyuz) 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” sáng ngày 10/4 tại Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, cùng Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Anh hùng Liên Xô, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam.

Sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Lưu trữ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Phòng không - Không quân tổ chức.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 65 năm nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin đã thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Trái Đất trên tàu vũ trụ “Vostok”. Sự kiện cũng kỷ niệm dấu son vào năm 1980, khi phi hành gia Liên Xô Viktor Gorbatko và phi hành gia Việt Nam Phạm Tuân bay vào vũ trụ trong sứ mệnh chung “Soyuz-37”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, sứ mệnh Soyuz-37 không chỉ gợi nhắc niềm tự hào chung của nhân dân Việt Nam, mà còn là minh chứng thuyết phục cho chiều sâu và sức sống bền vững của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

Thứ trưởng Cao Huy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự nỗ lực của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam trong việc kết nối, phối hợp hiệu quả với các đối tác Liên bang Nga cũng như các cơ quan, tổ chức trong nước để tổ chức sự kiện này.

Theo Thứ trưởng, việc tổ chức trưng bày, kết hợp với ra mắt các ấn phẩm tư liệu chung giữa cơ quan lưu trữ 2 nước đã thể hiện rõ vai trò của công tác văn thư, lưu trữ không chỉ dừng lại ở chức năng quản lý nhà nước, mà còn góp phần trực tiếp vào việc bảo tồn ký ức lịch sử, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Thứ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn tới Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân, nhân chứng lịch sử đặc biệt, người đã góp phần làm nên biểu tượng hợp tác tiêu biểu giữa hai nước, đồng thời đã tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ ngành lưu trữ trong việc gìn giữ, trao truyền những tư liệu, kỷ vật quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại buổi lễ khai mạc, Đại sứ Nga Bezdetko nhấn mạnh chuyến bay của nhà du hành Gagarin vào vũ trụ cũng như sứ mệnh chung Xô - Việt trên tàu “Soyuz-37” giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử chinh phục không gian vũ trụ gần Trái Đất cũng như trong quá trình hình thành và phát triển tình hữu nghị và hợp tác đa lĩnh vực giữa Nga và Việt Nam.

Theo ông, sự kiện trưng bày không chỉ kể lại những sự kiện của những năm tháng xa xưa mà còn tái hiện bầu không khí đặc biệt của thời kỳ đó. Đặc biệt, các hiện vật từng được mang vào vũ trụ có ý nghĩa rất lớn, phản ánh khát vọng phát triển và tiến bộ của con người.

"Như các nhà du hành vũ trụ Nga đã chia sẻ trong lời chào từ Trạm Vũ trụ Quốc tế, không gian vũ trụ là lĩnh vực gắn kết các dân tộc. Đây không chỉ là cái nhìn về quá khứ mà còn là cây cầu nối tới tương lai, là sự trao truyền sứ mệnh cho các thế hệ nhà khoa học, kỹ sư và nhà nghiên cứu tiếp theo", ông nói.

"Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ Nga - Việt đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với tinh thần đối tác chiến lược toàn diện. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực chung nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ này sẽ mang lại những kết quả rực rỡ và có ý nghĩa như trong những thập kỷ trước", ông nhấn mạnh.

Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân (Ảnh: Đức Hoàng).

Tại sự kiện, Trung tướng Phạm Tuân đã kể lại những cảm xúc hồi hộp, lo lắng xen lẫn hạnh phúc khi ông trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ.

"Chuyến bay của chúng tôi thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị cao cả giữa nhân dân 2 nước chúng ta, Việt Nam - Liên Xô, Việt Nam - nước Nga ngày nay. Tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô đã có trên mặt đất, trên mặt nước, trên bầu trời và bây giờ có cả trong vũ trụ", ông nói thêm.

"Tôi luôn luôn nghĩ đến tình hữu nghị bền chặt giữa Liên Xô và Việt Nam đã tạo nên sức mạnh nhân dân Việt Nam nói chung và cá nhân tôi nói riêng vượt qua mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho", Trung tướng Phạm Tuân khẳng định.

Buổi lễ có sự góp mặt đặc biệt của 3 phi hành gia Nga đang làm nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ba phi hành gia Nga gửi thông điệp từ ISS (Ảnh: Đức Hoàng).

"Từ trạm vũ trụ quốc tế, chúng tôi, các phi hành gia Roscosmos Sergei Kutsverchkov, Sergei Mikayev và Andrei Fedyayev xin gửi tới quý vị đang ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, lời chào nồng nhiệt nhất", 3 phi hành gia Nga phát biểu trong thông điệp gửi tới buổi lễ.

Từ ISS, 3 phi hành gia người Nga, dưới lá cờ của Việt Nam và Nga, cho biết họ nhìn thấy trái đất như "một hành tinh xanh không biên giới" và hiểu rằng hợp tác là con đường ổn định nhất, cho phép nhân loại tiến xa hơn nữa vào không gian.

Ba phi hành gia nhận định, sứ mệnh Soyuz-37 không chỉ là thành tựu khoa học mà còn là biểu tượng bền vững của tình hữu nghị và sự tin tưởng giữa nhân dân 2 nước. Những kỷ vật, câu chuyện trong sự kiện trưng bày từng du hành vào không gian, mang theo khát vọng của 2 dân tộc và trở thành di sản được truyền lại cho thế hệ tiếp theo, cho thấy tri thức, lịch sử và khát vọng vượt qua mọi khoảng cách.