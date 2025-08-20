Tỷ phú Elon Musk có thể trì hoãn kế hoạch lập đảng mới

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Báo Wall Street Journal ngày 19/8 dẫn nguồn tin cho biết, tỷ phú Elon Musk đang âm thầm trì hoãn kế hoạch thành lập đảng chính trị mới.

Ông Musk được cho là đã nói với các đồng minh rằng ông muốn tập trung vào các công ty của mình và không muốn xa lánh những người Cộng hòa quyền lực.

Nguồn tin cho biết, ông Musk cũng đang cân nhắc sử dụng một phần nguồn lực tài chính khổng lồ của mình để ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nếu ông Vance quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Hồi tháng 7, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, cho biết ông đang thành lập một đảng chính trị mới, mà ông gọi là “Đảng Mỹ”.

Để một đảng chính trị mới tại Mỹ được công nhận ở quy mô toàn quốc, tổ chức sáng lập phải đủ điều kiện trở thành ủy ban đảng phái chính trị và đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).

Tỷ phú Musk ban đầu nêu ý tưởng thành lập đảng Mỹ nhằm phản đối gói luật thuế và chi tiêu trị giá hàng nghìn tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump, hay còn gọi là “Dự luật to đẹp”.

Tỷ phú Musk từng được coi là trợ lý thân cận của Tổng thống Trump. Nhà sáng lập Tesla và SpaceX đã chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump và từng lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ dưới chính quyền ông Trump với mục tiêu cắt giảm chi tiêu công. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đã có rạn nứt do bất đồng liên quan đến dự luật chi tiêu.

Là người có quốc tịch Mỹ nhưng sinh ra ở nước ngoài, ông Musk không thể tranh cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông có thể tài trợ cho các ứng cử viên khác, điều mà ông có thể làm với một đảng thứ ba.

Một đảng thứ ba thực sự cạnh tranh được kỳ vọng có thể lật đổ hơn một thế kỷ thống trị của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở mọi cấp chính quyền tại Mỹ. Tuy nhiên, ít đảng nào làm được điều này, mặc dù có hàng chục đảng nhỏ hoạt động trên khắp nước Mỹ trong hàng chục năm qua.

Theo luật sư bầu cử kỳ cựu Brett Kappel, ông Musk có thể vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước nếu muốn theo đuổi tham vọng lập đảng.

Mỗi bang ở Mỹ có quy định pháp lý riêng về việc công nhận đảng phái chính trị, với những rào cản “từ cao cho đến cực kỳ khó vượt qua”. Ông Kappel cho biết, việc xây dựng một đảng ở cấp quốc gia có thể sẽ mất nhiều năm.