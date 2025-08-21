Tỷ phú Musk bị kiện vì tổ chức "xổ số bầu cử" 1 triệu USD

Tỉ phú Elon Musk trao tấm séc trị giá 1 triệu USD cho người trúng tiền hồi năm ngoái (Ảnh: Getty).

Trong tuyên bố ngày 20/8, thẩm phán liên bang Robert Pitman tại Austin, bang Texas cho biết công dân Jacqueline McAferty đã đưa ra cáo buộc "có cơ sở" trong vụ kiện tập thể nhằm chống lại tỷ phú Musk, liên quan tới việc ông treo thưởng 1 triệu USD cho những cử tri tham gia ký tên vào một kiến nghị do Ủy ban hành động chính trị (PAC) mà ông thành lập hồi năm ngoái.

Theo cáo buộc, tỷ phú Musk và PAC của ông đã dụ dỗ bà cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như một phần của việc tặng quà, vào cuối chiến dịch bầu cử năm 2024.

Bà McAferty, một cư dân bang Arizona, cũng cho rằng ông Musk và PAC đã thuyết phục cử tri ở 7 bang chiến trường Mỹ ký vào bản kiến nghị của ông bằng cách hứa hẹn sẽ chọn ngẫu nhiên người nhận thưởng 1 triệu USD - giống chơi xổ số.

Những cử tri ký tên vào bản kiến nghị cũng bị yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại. Tuy nhiên, trên thực tế, cử tri không có cơ hội thực sự để nhận được số tiền này.

Tỷ phú Musk thành lập PAC để ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Khi tuyên bố bác bỏ vụ kiện, ông Musk khẳng định ông không tổ chức xổ số bất hợp pháp. Ông Musk lập luận rằng người nhận 1 triệu USD được "chọn để nhận" và được kỳ vọng trở thành người phát ngôn cho PAC, nên không thể coi đây là một "giải thưởng".

Tuy nhiên, thẩm phán đã trích dẫn các tuyên bố khác cho thấy tỷ phú Musk đã trao tặng số tiền 1 triệu USD cho người "chiến thắng" khoản tiền này.

"Hoàn toàn hợp lý khi nguyên đơn dựa vào những tuyên bố đó một cách chính đáng để tin rằng bị đơn khách quan trao cho bà ấy cơ hội tham gia một cuộc xổ số ngẫu nhiên", thẩm phán Pitman tuyên bố.

Tỷ phú Musk cũng bác bỏ ý kiến cho rằng những người ký tên vào bản kiến nghị bị thiệt hại khi cung cấp thông tin liên lạc. Tuy nhiên, thẩm phán Pitman cho biết một chuyên gia môi giới dữ liệu chính trị có thể chứng minh những thông tin cá nhân đó có giá trị như thế nào đối với cử tri ở các bang chiến trường.

Vụ kiện được đệ trình vào Ngày bầu cử, ngày 5/11/2024. Và chỉ một ngày trước đó, một thẩm phán ở Philadelphia đã từ chối chấm dứt chương trình tặng thưởng của tỷ phú Musk, với lý do công tố viên hàng đầu của thành phố không chứng minh được đây là một trò xổ số bất hợp pháp.