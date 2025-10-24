Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc gặp nhau vào tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 23/10 cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khởi hành đến Malaysia vào đêm 24/10 và cũng sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10, sau khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc.

“Vào sáng 30/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi khởi hành về nước”, bà Leavitt nói. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ năm 2019.

Trước đó, vào ngày 26/10, ông Trump sẽ gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và dự tiệc làm việc của các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau đó bay đến Tokyo để gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào ngày 28/10.

Vào ngày 29/10, ông Trump sẽ đến Hàn Quốc, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đọc bài phát biểu quan trọng tại buổi tiệc trưa dành cho các giám đốc điều hành bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, và sau đó tham dự tiệc làm việc của các nhà lãnh đạo Mỹ - APEC.

Thông báo về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa 2 nước đang leo thang. Tuần trước, ông Trump dọa sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11, dù ông thừa nhận rằng mức thuế cao như vậy là “không bền vững”.

Động thái này đánh dấu một bước leo thang căng thẳng mạnh mẽ sau khi Bắc Kinh quyết định siết chặt hơn nữa việc xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Chính sách mới của Bắc Kinh không nhắm trực tiếp vào Mỹ, song các công ty công nghệ cao của Mỹ lại phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

Ông từng gợi ý khả năng hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc tại hội nghị APEC vì không hài lòng với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump nói, ông tin 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận về mọi lĩnh vực từ thương mại đến năng lượng hạt nhân. Ông cũng cho biết sẽ nêu vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga trong cuộc gặp sắp tới.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được kết quả rất tốt, và mọi người sẽ rất hài lòng”, ông Trump nói. Ông Trump cho biết câu hỏi đầu tiên ông sẽ đặt ra với nhà lãnh đạo Trung Quốc là về fentanyl.

Washington cáo buộc Bắc Kinh không ngăn chặn được dòng chảy các tiền chất hóa học sản xuất fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc ma túy ở Mỹ. Nhà Trắng đã viện dẫn việc các hóa chất từ Trung Quốc tiếp tục tràn vào Mỹ như một lý do để tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh phản bác cáo buộc này.

Ngoài ra, ông Trump cho biết, ông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đóng vai trò then chốt trong việc thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tôi tin là vậy. Tôi nghĩ ông ấy có thể có ảnh hưởng lớn đến ông Putin… Và chắc chắn chúng tôi sẽ nói về vấn đề Nga - Ukraine”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể thuyết phục Moscow chấm dứt xung đột Ukraiane hay không.