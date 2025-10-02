Tổng thống Mỹ tiết lộ chủ đề hàng đầu sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết việc Trung Quốc mua đậu tương của Mỹ sẽ là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự khi ông hội đàm với Chủ tịch Tập trong thời gian tới.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, những nông dân trồng đậu tương của nước này đang chịu thiệt hại khi Trung Quốc dừng mua hàng. “Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra rất tốt đẹp", ông Trump dự đoán.

“Tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập của Trung Quốc trong 4 tuần nữa, và đậu tương sẽ là một chủ đề thảo luận quan trọng”, ông Trump nói thêm.

Sau một cuộc điện đàm kéo dài với Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 9, ông Trump cho biết hai bên đã nhất trí gặp trực tiếp khi cả hai cùng tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á - Thái Bình Dương kéo dài 2 ngày, khai mạc vào cuối tháng này.

Khi đó, ông Trump nói rằng ông và ông Tập đã đạt được tiến triển về các vấn đề lớn, bao gồm thương mại, phê chuẩn thỏa thuận liên quan đến hoạt động của TikTok tại Mỹ và mục tiêu chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine.

Cuộc điện đàm mà ông Trump cho biết kéo dài gần 2 giờ là lần tương tác công khai thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump vẫn chưa tới châu Á hoặc gặp trực tiếp ông Tập.

Trong các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền ông Trump, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý tăng nhập khẩu gạo và các mặt hàng nông sản khác của Mỹ, bao gồm ngô, đậu tương và phân bón, với tổng giá trị dự kiến lên tới 8 tỷ USD mỗi năm.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương Mỹ lớn nhất và là đối tác thương mại chính đối với ngô trong năm 2024.

Tuy nhiên, lượng nhập khẩu đậu tương và ngô của Trung Quốc từ Mỹ đã giảm mạnh hồi đầu năm nay khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng căng thẳng về thương mại.