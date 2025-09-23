Tổng thống Mỹ, Ukraine hội đàm tại New York hôm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Washington Post).

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến hội đàm trực tiếp vào ngày 23/9 tại New York.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80, sự kiện dự kiến quy tụ lãnh đạo của gần 150 quốc gia.

Trên Telegram, ông Zelensky xác nhận đã đến thành phố New York cùng với Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska.

“Cùng với Đệ nhất phu nhân Ukraine và đội ngũ, chúng tôi đã đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc. Chúng tôi cần sự ủng hộ của các đối tác. Và chắc chắn tuần lễ ngoại giao này sẽ mang lại sự ủng hộ mới”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ngoài cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump cũng sẽ có các cuộc họp song phương với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thống Argentina Javier Milei và các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu.

Tổng thống Mỹ cũng dự kiến chủ trì một hội nghị thượng đỉnh đa phương với lãnh đạo Qatar, Ả rập Xê út, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan.

Bà Leavitt cho biết thêm, Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80.

Lần gặp trực tiếp gần đây nhất giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra ngày 17/8 tại Nhà Trắng trong khuôn khổ cuộc gặp các quan chức châu Âu, chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Alaska.

Ông Trump từng cam kết chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Ukraine, nhưng nỗ lực này chưa có kết quả khi ông Putin mời Zelensky đến Moscow hội đàm thay vì các địa điểm trung lập khác. Ông Zelensky nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga ở địa điểm trung lập, nhưng nhắc lại rằng ông sẽ không tới Nga để đàm phán.

Ông Trump cho biết, ông có thể phải đứng ra làm trung gian cho cuộc đối thoại trực tiếp giữa 2 nhà lãnh đạo.