Tổng thống Mỹ: Ukraine chưa làm gì để hỗ trợ trong cuộc chiến ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Ukraine chưa hỗ trợ gì trong tình hình liên quan đến Iran, theo Stephanie Ruhle, người dẫn chương trình The 11th Hour trên MSNBC.

Trong cuộc phỏng vấn, khi nhà lãnh đạo Mỹ được hỏi về sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Ukraine trong bối cảnh xung đột Trung Đông, ông Trump nói rằng Ukraine "chưa làm gì cả".

Theo nhà báo, ông Trump cho rằng những phát biểu của ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Ukraine đã hỗ trợ Mỹ ra sao trong những ngày qua có mục đích "chính trị và truyền thông".

Ukraine chưa bình luận về phát biểu này.

Ngày 10/3, ông Zelensky thông báo rằng các chuyên gia Ukraine đã được cử tới các nước Trung Đông, nơi họ sẽ hỗ trợ đánh chặn UAV Shahed của Iran.

Đến ngày 17/3, Tổng thống Ukraine cho biết đã có 201 chuyên gia quân sự Ukraine có mặt trong khu vực. Họ đang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar và Ả rập Xê út, trong khi một nhóm khác được cử tới Kuwait.

Một sĩ quan Ukraine ẩn danh nói với The Times rằng ông bị "sốc" trước cách Mỹ đánh chặn UAV Shahed. Ông cho biết trong một trường hợp, lực lượng Mỹ đã sử dụng tên lửa SM-6 từ tàu chiến, có giá khoảng 6 triệu USD, để bắn hạ 1 UAV cảm tử của Iran. Điều này bị coi là quá tốn kém, khi 1 UAV Shahed chỉ có giá khoảng 70.000 USD.

Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng ông không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tiêu diệt UAV Iran. Ông cũng khẳng định rằng UAV của Mỹ là tốt nhất thế giới.

Những phát biểu của ông Trump có phần trái ngược với những gì mà ông Zelensky đưa ra.

Cụ thể, theo RBC, ông Zelensky nói rằng, Mỹ đã tìm đến Ukraine để nhận hỗ trợ chuyên môn cho quân đội của mình tại Trung Đông. Ngoài ra, các nhóm Ukraine đang làm việc với 5 quốc gia trong việc đối phó với UAV Shahed.

“Liên quan đến 2 hướng tại khu vực, có các đề nghị từ phía Mỹ về hỗ trợ chuyên môn cho quân đội của họ. Chúng tôi cũng đang xử lý các đề nghị từ các đối tác châu Âu có lực lượng đóng tại khu vực này”, tuyên bố của ông cho biết.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ông đã chỉ thị cho Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov huy động quân đội Ukraine và Bộ Ngoại giao để đánh giá các sáng kiến quốc tế liên quan đến eo biển Hormuz và mức độ sẵn sàng của các quốc gia tham gia các nhiệm vụ ổn định.

“Các nhóm của chúng tôi đã và đang làm việc với 5 quốc gia trong việc đối phó UAV Shahed, các đánh giá chuyên môn đã được cung cấp, và chúng tôi đang hỗ trợ xây dựng một hệ thống phòng thủ. Có thêm các đề nghị từ những quốc gia khác”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết Ukraine quan tâm đến việc ổn định tình hình Trung Đông nhanh nhất có thể.

“Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng sẽ có các kết quả đánh giá cụ thể. Điều quan trọng là vai trò toàn cầu của Ukraine trong việc đảm bảo an ninh, cũng như chất lượng chuyên môn an ninh của Ukraine trong việc bảo vệ sinh mạng, phải được tất cả các đối tác công nhận”, tuyên bố của Tổng thống Zelensky nêu rõ.

Ukraine khẳng định có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong việc đối phó với UAV tấn công. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng nếu không có kinh nghiệm này, Mỹ và các đối tác tại Trung Đông sẽ rất khó xây dựng một hệ thống phòng thủ mạnh.