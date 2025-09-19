Lãnh đạo Mỹ - Trung duyệt thỏa thuận về TikTok, sắp gặp nhau tại APEC

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Reuters).

"Tôi vừa kết thúc một cuộc điện đàm rất hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã đạt được tiến triển về nhiều vấn đề rất quan trọng, bao gồm thương mại, fentanyl, yêu cầu phải chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và việc phê duyệt thỏa thuận TikTok", Tổng thống Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm bắt đầu lúc 8h ngày 19/9 (giờ Mỹ).

"Cuộc điện đàm rất tốt đẹp, chúng tôi sẽ trao đổi lại qua điện thoại, đánh giá cao việc phê duyệt TikTok, và cả hai đều mong muốn gặp nhau tại APEC!", ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Tập tại hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, và ông sẽ đến Trung Quốc vào năm sau.

"Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, rằng tôi sẽ đến Trung Quốc vào đầu năm sau, và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ đến Mỹ vào thời điểm thích hợp", ông Trump cho biết thêm sau cuộc điện đàm.

Theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, trong cuộc điện đàm hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Tổng thống Trump tránh áp đặt "các biện pháp hạn chế thương mại đơn phương" đối với Trung Quốc.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có "cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến các cuộc đàm phán về mạng xã hội TikTok, đồng thời tuyên bố chính phủ Trung Quốc "tôn trọng các quyết định của doanh nghiệp và hoan nghênh các cuộc đàm phán kinh doanh tuân theo các quy tắc thị trường, đưa ra các giải pháp phù hợp với luật pháp Trung Quốc và cân bằng lợi ích".

Ông Tập Cận Bình cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ tạo ra một "môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử" cho các công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, và là cuộc điện đàm thứ 3 kể từ đầu năm.

Cuộc điện đàm diễn ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm kiếm sự thỏa hiệp về vấn đề thuế quan và mạng xã hội TikTok.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới leo thang sau khi Mỹ áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc, để đáp trả, Bắc Kinh áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ. Sau đó, hai bên đạt được thỏa thuận giảm thuế quan trong vòng 90 ngày lần lượt xuống mức 30% và 10%.

Liên quan tới mạng xã hội TikTok, Tòa án Tối cao Mỹ đã thông qua lệnh buộc TikTok dừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 do lo ngại mối đe dọa an ninh quốc gia từ nền tảng mạng xã hội này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã liên tục gia hạn thời hạn cho công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải thoái vốn hoặc bán mạng xã hội này.

Tổng thống Trump cho rằng, giải pháp thương lượng có thể ngăn chặn việc đóng cửa TikTok trên toàn quốc, do đó bảo vệ các quyền theo Tu chính án thứ nhất cho hàng chục triệu người Mỹ, đồng thời giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia của chính phủ.

“Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo và ủng hộ của Tổng thống Trump trong việc đảm bảo TikTok tiếp tục phục vụ hơn 170 triệu người dùng Mỹ và 7,5 triệu doanh nghiệp Mỹ đang dựa vào nền tảng này, khi chúng tôi tiếp tục làm việc với Văn phòng Phó Tổng thống (Mỹ JD) Vance", TikTok cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 6.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ra mắt tài khoản TikTok đầu tiên vào ngày 19/8.