Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trên thảm đỏ (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống Kuala Lumpur vào sáng 26/10, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại thủ đô Malaysia, điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày qua Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại khu vực đường băng gần khu phức hợp VIP của sân bay Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution đã đón ông.

Khi ông Trump đến, đám đông chờ sẵn vẫy cờ Mỹ và Malaysia, trong khi các nghệ sĩ biểu diễn Malaysia trong trang phục truyền thống múa hát chào mừng. Hòa theo nhịp điệu, ông Trump vui vẻ lắc hông và giơ tay đồng bộ với ông Anwar.

Tổng thống Mỹ nhún nhảy ở Malaysia ngay khi bước xuống Không lực Một (Video: RT).

Sau đó, ông Trump cầm hai lá cờ quốc gia từ đám đông và chụp ảnh, rồi chào các nghệ sĩ biểu diễn trong lúc chờ siêu xe The Beast.

Azizi Manaf, 19 tuổi, sinh viên Học viện Nghệ thuật Quốc gia và là một trong những người được chọn chào Tổng thống, nói: “Thật khó tin là tôi được nhìn thấy ông ấy tận mắt".

Chuyến thăm Malaysia lần này là lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump tại Đông Nam Á trong nhiệm kỳ hai.

Đối với Malaysia, đây là chuyến thăm thứ ba của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm, và là chuyến đầu tiên kể từ năm 2014, khi cựu Tổng thống Barack Obama đến thăm. Trước đó, Lyndon B. Johnson là Tổng thống Mỹ duy nhất từng đến Malaysia (1966).

Malaysia đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan từ 26-28/10, với sự tham dự của Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, và Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Chuyến thăm của ông Trump được coi là một dấu mốc quan trọng đối với Thủ tướng Anwar, người chủ động thể hiện vai trò trong chính trị toàn cầu.

Với tư cách Chủ tịch ASEAN, ông Anwar đã đưa Thái Lan và Campuchia đến bàn đàm phán tại Malaysia cuối tháng 7, có đặc phái viên Mỹ và Trung Quốc tham dự.

Campuchia và Thái Lan dự kiến ký tuyên bố duy trì hòa bình biên giới vào ngày 26/10, với sự chứng kiến của ông Trump. Tổng thống Mỹ trước đó khẳng định đã “chấm dứt 8 cuộc chiến chỉ trong 8 tháng” và tự gọi mình là “tổng thống của hòa bình".