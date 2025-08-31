Tổng thống Mỹ nêu khả năng Tổng thống Nga và Ukraine gặp mặt đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Caller hôm 30/8, khi được hỏi liệu một cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine có được lên kế hoạch hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Một cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra. Một cuộc gặp song phương thì tôi không biết, nhưng một cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra".

“Tuy nhiên, đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó”, ông Trump nói thêm.

Sau hội nghị thượng đỉnh gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Trump đã thúc đẩy một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước bất kỳ cuộc gặp 3 bên nào.

Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp song phương giữa Nga và Ukraine, nhưng nhấn mạnh đây sẽ là giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán sau khi đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình hòa bình.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, mặc dù Nga vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy "chưa thực sự tích cực".

"Tất cả lập trường của chúng tôi đã được truyền đạt và Ukraine đã đệ trình các điều khoản riêng của mình”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết các bên “cần phải thảo luận thêm”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với NBC News tuần trước rằng, Moscow đã đồng ý "thể hiện sự linh hoạt" về một số điểm mà Tổng thống Putin và Tổng thống Trump thảo luận tại Alaska vào giữa tháng 8.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ đã trình bày các đề xuất của mình tại cuộc họp tiếp theo với nhà lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu trong khối NATO. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga, "Tổng thống Zelensky đã nói không với tất cả mọi thứ”.

Lãnh đạo của các nước châu Âu trong khối NATO ngày càng thúc đẩy "bảo đảm an ninh" cho Ukraine dưới hình thức "lực lượng gìn giữ hòa bình" hoặc "lực lượng trấn an" của phương Tây, điều mà Moscow đã nhấn mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang không kiểm soát.

Nga đã lên án việc EU quân sự hóa gần đây và sự hỗ trợ quân sự lâu dài của châu Âu cho Ukraine.

Moscow nhiều lần chỉ trích sự can dự của phương Tây vào xung đột Ukraine, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào được đưa ra cũng phải giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Nga và nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Ukraine, bao gồm việc NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông.