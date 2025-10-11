Tổng thống Donald Trump lên tiếng khi không được trao giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/10 (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về giải Nobel Hòa bình vào tối 10/10, Tổng thống Donald Trump không trực tiếp chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel. Tuy nhiên, ông Trump tự nhận mình là người đã giải quyết một số cuộc chiến, đồng thời nói rằng bà Maria Corina Machado có thể sẽ trao giải thưởng này cho ông nếu ông yêu cầu.

"Người thực sự nhận giải Nobel đã gọi điện cho tôi hôm nay và nói: “Tôi nhận giải này thay mặt ông, vì ông thực sự xứng đáng với nó””, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

“Đó là một đề nghị rất tốt. Nhưng tôi không nói: “Vậy thì đưa nó cho tôi”, mặc dù tôi nghĩ cô ấy có thể đã nói vậy. Cô ấy rất tốt”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump thừa nhận quyết định của Ủy ban Nobel trên thực tế tập trung vào các ứng viên của năm 2024, khi ông đang vận động tranh cử tổng thống, nhưng ông cho rằng những đóng góp của ông cho hòa bình lớn đến mức lẽ ra họ nên trao giải thưởng cho ông.

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 đã công bố quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho nhà hoạt động Maria Corina Machado vì "những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela".

Sau khi được trao giải, bà Machado tuyên bố dành tặng giải Nobel Hòa bình cho người dân Venezuela và Tổng thống Trump vì “sự ủng hộ quyết liệt” của nhà lãnh đạo Mỹ đối với phong trào dân chủ của Venezuela.

Nhà Trắng đã chỉ trích Ủy ban Nobel Na Uy vì trao giải Nobel Hòa bình cho thủ lĩnh đối lập Venezuela thay vì Tổng thống Trump.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung, "Ủy ban Nobel đã chứng minh rằng họ đặt chính trị lên trên hòa bình”.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người. Ông ấy có trái tim nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai như vậy, người có thể dịch chuyển cả ngọn núi bằng sức mạnh ý chí của mình", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước khi Ủy ban Nobel công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay, Tổng thống Trump được nhiều người dự đoán có thể sẽ được trao giải thưởng này.

Tổng thống Trump nhiều lần phát biểu, ông tin rằng bản thân ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, vì ông cho rằng mình đã “ngăn chặn 7 cuộc chiến”. Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là “một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ” nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Trump cho đến nay đã góp phần hóa giải 7 cuộc xung đột, bao gồm: Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Armenia và Azerbaijan, Thái Lan và Campuchia, Ấn Độ và Pakistan, Ai Cập và Ethiopia, cùng Serbia và Kosovo.

Trao đổi với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Tajikistan hôm 10/10, Tổng thống Putin đã ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Tổng thống Putin cũng chỉ trích Ủy ban Nobel vì đã trao giải thưởng hòa bình cho những người mà ông cho là không xứng đáng.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump "thực sự đang làm rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn, kéo dài nhiều năm và nhiều thập niên”. Ông cũng cho rằng Ủy ban Nobel trao giải thưởng hòa bình cho "những người không làm gì cho hòa bình".

Giải Nobel Hòa bình là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được trao hàng năm cho những đóng góp xuất sắc trong việc củng cố hòa bình.

Giải này được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc giải quyết xung đột quốc tế, bảo vệ nhân quyền, giải trừ quân bị và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy hòa bình.

Năm nay, 338 ứng viên đang cạnh tranh cho giải thưởng này, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.