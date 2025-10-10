Phản ứng của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump không được trao giải Nobel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người. Ông ấy có trái tim nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai như vậy, người có thể dịch chuyển cả ngọn núi bằng sức mạnh ý chí của mình", người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Theo ông Cheung: "Ủy ban Nobel đã chứng minh rằng họ đặt chính trị lên trên hòa bình”.

Tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng được đưa ra sau khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho nhà hoạt động Maria Corina Machado vì "những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela".

Trước khi Ủy ban Nobel công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhiều người dự đoán có thể sẽ được trao giải thưởng này.

Ông Trump vẫn chưa bình luận về giải Nobel Hòa bình năm nay, nhưng ông đã đăng 3 video trên mạng xã hội Truth Social vào sáng nay 10/10, cho thấy những người ủng hộ ăn mừng thỏa thuận giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump nhiều lần phát biểu, ông tin rằng bản thân ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, vì ông cho rằng mình đã “ngăn chặn 7 cuộc chiến”. Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là “một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ” nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump cho đến nay đã góp phần hóa giải 7 cuộc xung đột, bao gồm: Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Armenia và Azerbaijan, Thái Lan và Campuchia, Ấn Độ và Pakistan, Ai Cập và Ethiopia, cùng Serbia và Kosovo.

Nhiều quốc gia và tổ chức đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này, viện dẫn những nỗ lực trung gian hòa giải của ông tại Trung Đông.

Tháng 6, Pakistan tuyên bố đã đề cử ông Trump, ghi nhận đóng góp của ông trong việc giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Campuchia cũng thông báo đã gửi hồ sơ đề cử sau khi đạt được thỏa thuận trong cuộc xung đột tại biên giới với Thái Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Kiev sẽ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu nhà lãnh đạo Mỹ giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Nga.

Giải Nobel Hòa bình là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được trao hàng năm cho những đóng góp xuất sắc trong việc củng cố hòa bình.

Giải này được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc giải quyết xung đột quốc tế, bảo vệ nhân quyền, giải trừ quân bị và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy hòa bình.

Năm nay, 338 ứng viên đang cạnh tranh cho giải thưởng này, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.