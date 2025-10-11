Phản ứng của Tổng thống Donald Trump khi giải Nobel Hòa bình được công bố

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Cảm ơn Tổng thống Putin", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/10, đồng thời chia sẻ một số đoạn trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trao đổi với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Tajikistan, Tổng thống Putin đã ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Tổng thống Putin cũng chỉ trích Ủy ban Nobel vì đã trao giải thưởng hòa bình cho những người mà ông cho là không xứng đáng.

“Ông Trump chắc chắn đang nỗ lực và tìm cách giải quyết những vấn đề này - đạt được hòa bình và giải quyết các vấn đề quốc tế phức tạp. Ví dụ rõ ràng nhất cho điều đó là tình hình ở Trung Đông”, ông Putin cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Trump "thực sự đang làm rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn, kéo dài nhiều năm và nhiều thập niên”. Ông cũng cho rằng Ủy ban Nobel trao giải thưởng hòa bình cho "những người không làm gì cho hòa bình".

"Theo quan điểm của tôi, những quyết định đó đã gây tổn hại rất lớn đến danh tiếng của giải thưởng", ông Putin cảnh báo.

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 đã công bố quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho nhà hoạt động Maria Corina Machado vì "những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela".

Trước khi Ủy ban Nobel công bố chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay, Tổng thống Trump được nhiều người dự đoán có thể sẽ được trao giải thưởng này.

Tổng thống Trump nhiều lần phát biểu, ông tin rằng bản thân ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, vì ông cho rằng mình đã “ngăn chặn 7 cuộc chiến”. Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là “một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ” nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung, "Ủy ban Nobel đã chứng minh rằng họ đặt chính trị lên trên hòa bình”.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người. Ông ấy có trái tim nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai như vậy, người có thể dịch chuyển cả ngọn núi bằng sức mạnh ý chí của mình", người phát ngôn nhấn mạnh.

Giải Nobel Hòa bình là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được trao hàng năm cho những đóng góp xuất sắc trong việc củng cố hòa bình.

Giải này được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc giải quyết xung đột quốc tế, bảo vệ nhân quyền, giải trừ quân bị và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy hòa bình.

Năm nay, 338 ứng viên đang cạnh tranh cho giải thưởng này, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.