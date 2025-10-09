Tổng thống Mỹ gửi thư kêu gọi Thái Lan, Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

“Tổng thống Trump đã gửi thư cho tôi, bày tỏ mong muốn thấy cả 2 nước, Thái Lan và Campuchia, đàm phán để tìm giải pháp cho cuộc xung đột”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên tại Bangkok ngày 9/10.

Ông cho biết thêm: “Tôi sẽ gửi thư trả lời, nêu rõ lập trường của Thái Lan và nếu Campuchia tuân thủ các điều kiện đó, Thái Lan sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán”.

Theo ông Anutin, Thái Lan sẵn sàng đối thoại nếu Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, gỡ bỏ mìn, trấn áp các nhóm lừa đảo trực tuyến và di dời công dân khỏi những vùng đất mà Thái Lan tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết người dân của họ đã sinh sống ở các ngôi làng tranh chấp suốt hàng thập niên qua.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có gửi thư cho phía Campuchia hay không.

Căng thẳng lãnh thổ giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát hồi tháng 7, dẫn đến các cuộc đụng độ quân sự. Sau 5 ngày giao tranh, 2 bên đã đồng ý ngừng bắn, một phần nhờ vai trò trung gian của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kể từ đó, 2 bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông đã đề cử Tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình, ca ngợi ông vì “nền ngoại giao sáng tạo” giúp chấm dứt xung đột quân sự.

Khi được hỏi ngày 8/10 liệu việc Phnom Penh đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel có khiến Campuchia được đối xử ưu ái hơn hay không, ông Anutin trả lời: “Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của Thái Lan, an toàn của người dân Thái và chủ quyền quốc gia. Nếu ai đoạt giải, thì chúc mừng họ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hành động của Thái Lan”.