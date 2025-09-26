Thái Lan xây 10km hàng rào biên giới với Campuchia

Kiểm lâm Thái Lan tuần tra biên giới Thái Lan - Campuchia tại Ban Nong Ya Kaeo, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, ngày 19/9 (Ảnh: EPA).

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Nattaphon Narkphanit, ngày 25/9 xác nhận Công chúa Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana đã quyên góp để thành lập Quỹ Hathai Thip, đóng vai trò là nguồn vốn ban đầu cho việc xây dựng tường rào và hàng rào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Tướng Narkphanit cho biết hàng rào sẽ được xây dựng tại các khu vực đã được thống nhất rõ ràng về ranh giới. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan đã được giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Quân khu 1 và 2 cũng như Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho các khu vực phía Nam.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang cũng hợp tác với Cục Khảo sát Hoàng gia Thái Lan, một bộ phận của Ủy ban Biên giới Liên hợp, đơn vị có đủ thiết bị cần thiết cho dự án.

Đối với tỉnh Sa Kaeo, hàng rào dự kiến ​​sẽ dài 10km với kinh phí ước tính 87 triệu baht (gần 2,7 triệu USD). Việc phê duyệt ngân sách đang được xem xét do ngân sách chính phủ hạn chế, nhưng việc xây dựng có thể được tiến hành ngay lập tức sau khi được xác nhận kinh phí.

Vào cuối tháng 8, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới Khu vực Campuchia - Thái Lan (RBC). Tại cuộc họp, 2 bên thống nhất thông qua tuyên bố chung gồm 11 điểm nhằm “giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột”.

“Cả 2 bên nhất trí duy trì liên lạc thường xuyên giữa tất cả các quân khu, lực lượng quân đội và các đơn vị dọc biên giới, đồng thời nỗ lực giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và tránh xung đột", tuyên bố nhấn mạnh.

Hai bên tái khẳng định cam kết đối với các thỏa thuận đạt được trước đó.

Ngoài ra, 2 bên cam kết duy trì kênh liên lạc thường xuyên giữa các đơn vị quân đội và bộ chỉ huy khu vực, tránh hành động khiêu khích từ cả binh sĩ lẫn dân thường, đồng thời củng cố lòng tin thông qua đối thoại ở mọi cấp độ.

Đáng chú ý, 2 bên nhất trí sẽ không lan truyền thông tin sai lệch có thể kích động dư luận hoặc làm leo thang căng thẳng.

Thái Lan và Campuchia cũng thừa nhận sự cần thiết của các biện pháp an ninh thực tiễn, như tuần tra và xây dựng hạ tầng, miễn là các hoạt động này nằm trong phạm vi biên giới quốc gia và tuân thủ các điều khoản ngừng bắn.

Để tăng cường phối hợp, 2 bên nhất trí trên nguyên tắc sẽ thành lập một nhóm điều phối mới, kết nối các chỉ huy biên giới, sĩ quan liên lạc và các đơn vị tác chiến. Trong khi cơ chế này chưa được chính thức hóa, các cuộc họp hàng tuần hoặc theo tình huống giữa các nhóm liên lạc sẽ tiếp tục diễn ra.