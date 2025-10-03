Thái Lan duyệt kế hoạch xây hàng rào công nghệ cao dọc biên giới Campuchia

Khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan (Ảnh: EPA).

Theo các nguồn tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) đã "bật đèn xanh" trong cuộc họp ngày 2/9, giao cho Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF) chủ trì dự án.

RTARF sẽ xác định khu vực xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết kế hàng rào phù hợp với đặc điểm địa hình cũng như nhu cầu chiến lược của từng khu vực.

Trong giai đoạn đầu, RTARF đã lên kế hoạch xây dựng một hàng rào cố định dài 23,6 km tại tỉnh Sa Kaeo, nơi đường biên giới không có tranh chấp.

Đường biên giới tại khu vực này được phân định tự nhiên bởi Khlong Luek và Khlong Phrom Hod, hai tuyến đường thủy được cả hai bên công nhận, khiến việc xây dựng có thể tiến hành ngay lập tức mà không có tranh chấp lãnh thổ.

Trọng tâm của dự án là phát triển hàng rào điện tử kết hợp hệ thống camera giám sát hiện đại, hoạt động 24/7 tại các khu vực nhạy cảm, nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Tại khu vực đã phân định ranh giới, hàng rào cố định sẽ được kết hợp với thiết bị giám sát. Thái Lan sẽ triển khai giải pháp tạm thời như hàng rào dây thép gai ba lớp và đường tuần tra tại các khu vực còn tranh chấp.

Trước đó, ngày 18/9, RTARF đã lắp đặt thành công cột camera đầu tiên tại mốc biên giới số 50, phía sau trạm kiểm soát Khlong Luek ở Aranyaprathet. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hàng rào điện tử công nghệ cao nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Thủ tướng Thái Lan và các nhà lãnh đạo quân đội đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự án hàng rào an ninh này, nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để bảo vệ an ninh, ngăn chặn tội phạm và đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương.

Ý tưởng xây dựng hàng rào biên giới như vậy không phải là mới đối với Thái Lan, vì một dự án tương tự đã được triển khai dọc biên giới Thái Lan-Malaysia.

Biên giới Thái Lan - Malaysia trải dài khoảng 647km, với 110km đã được rào chắn. Hàng rào này trải dài trên khắp các tỉnh Satun, Songkhla, Yala và Narathiwat, với hai loại hàng rào khác nhau gồm hàng rào chung và hàng rào riêng của Malaysia.