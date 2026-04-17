Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về thỏa thuận với Iran

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn bên ngoài Nhà Trắng ngày 16/4 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump: Lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc vào tuần tới, nhưng có thể được gia hạn. Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng Tehran mong muốn một thỏa thuận vĩnh viễn và không cần thiết phải gia hạn ngừng bắn.

"Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ chúng ta rất gần đạt được một thỏa thuận với Iran", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu trước báo giới. Ông cũng cho biết thêm, nếu một thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Islamabad của Pakistan, ông có thể sẽ đến đó để tham dự.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Iran tiết lộ với Reuters rằng vẫn còn một số "khoảng trống cần được giải quyết" trước khi đạt được một thỏa thuận sơ bộ.

Tại Islamabad, nơi diễn ra cuộc đàm phán cuối tuần trước, quân đội đã được triển khai dọc các tuyến đường dẫn vào thủ đô. Dù vậy, đường sá chưa bị phong tỏa và chính phủ Pakistan cũng chưa ban hành lệnh đóng cửa các doanh nghiệp, khác với lần tổ chức đàm phán Mỹ - Iran trước đó.

Đồng minh Mỹ thảo luận mở lại eo biển Hormuz

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của Mỹ đang tập trung thảo luận về việc mở lại tuyến đường vận chuyển quan trọng qua eo biển Hormuz.

Theo một công văn gửi tới các quốc gia được mời, mục đích của cuộc họp là tái khẳng định sự ủng hộ ngoại giao đầy đủ đối với quyền tự do hàng hải không bị cản trở qua tuyến đường thủy này và "cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế".

Pháp và Anh đồng chủ trì một cuộc họp vào ngày 17/4 với sự tham gia của khoảng 40 quốc gia. Cuộc họp nhằm gửi tín hiệu tới Mỹ rằng một số đồng minh thân cận nhất của họ sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục tự do hàng hải ở eo biển Hormuz một khi điều kiện cho phép.

Iran đã đóng cửa phần lớn eo biển này kể từ khi chiến sự bùng nổ. Ngày 13/4, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran đi qua eo biển này.

Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia khác giúp thực thi lệnh phong tỏa ở Hormuz, đồng thời ông cũng chỉ trích các đồng minh NATO vì đã không làm như vậy. Anh, Pháp cùng các nước khác cho rằng thực thi lệnh phong tỏa sẽ đồng nghĩa với việc tham gia vào cuộc chiến, nhưng tuyên bố sẵn sàng nỗ lực mở cửa eo biển này khi Mỹ - Iran đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài hoặc xung đột kết thúc.

Cho đến nay, chỉ có một số ít tàu thuyền đi qua eo biển kể từ khi chiến sự bùng nổ, so với mức trung bình hơn 130 tàu mỗi ngày trước khi xung đột xảy ra.

Tuy nhiên, trong khi các nước vẫn đang thảo luận dưới sự dẫn dắt của Anh và Pháp thì cách đây ít phút Tehran vừa tuyên bố chính thức mở cửa eo biển Hormuz.

“Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Li Băng, việc lưu thông của tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz được tuyên bố hoàn toàn mở cửa trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn”, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4.