Tổng thống Mỹ nói xung đột sắp kết thúc, Iran tuyên bố cứng rắn

Thủy thủ Mỹ trên tàu sân bay tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir ngày 16/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết việc Mỹ vi phạm các nghĩa vụ của mình đã cản trở thiết lập hòa bình ở Trung Đông.

"Iran quyết tâm thiết lập hòa bình và an ninh toàn diện trong khu vực, nhưng đối phương luôn ngăn cản việc đạt được kết quả bằng cách vi phạm các cam kết”, ông Ghalibaf nói.

Quan chức Iran tái khẳng định rằng lệnh ngừng bắn ở Li Băng là một phần của kế hoạch đình chiến giữa Washington và Tehran.

Trước đó cùng ngày, ông Ghalibaf nói với một đại diện của quốc hội Li Băng rằng "Li Băng là một phần không thể thiếu của thỏa thuận đình chiến chung và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình bền vững trong khu vực”.

Ông Ghalibaf tuyên bố Iran vẫn thận trọng trong việc xem xét thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng. Ông cho biết Iran và Li Băng “sẽ sát cánh bên nhau cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích lời đe dọa tăng cường trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với Iran là “cưỡng ép kinh tế”.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/4 đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền mà họ cho rằng có liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Theo Bộ Tài chính, tất cả các thực thể này là một phần của mạng lưới do ông Mohammed Hossein Shamkhani, một nhân vật có liên quan đến một cựu quan chức cấp cao của Iran, điều hành.

9 tàu, bao gồm các tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng (LPG), đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, cùng với một số công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ dầu mỏ của Iran, sau khi đã tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài một tháng để bán lượng dầu đang được tích trữ trên các tàu chở dầu trên biển. Lệnh miễn trừ được ban hành vào ngày 20/3 và dự kiến hết hạn vào ngày 19/4.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã ra tín hiệu về việc Mỹ sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt bổ sung, khẳng định rằng nước này sẵn sàng áp đặt "lệnh trừng phạt thứ cấp" đối với các quốc gia mua dầu của Iran.

Tuyên bố cứng rắn của các quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc chiến Iran sắp đến hồi kết.

Trao đổi với các phóng viên vào ngày 16/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang tiến “rất gần” đến một thỏa thuận hòa bình với Iran sau 6 tuần xung đột và ông có thể đến Pakistan để ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Iran không cần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, dự kiến ​​hết hạn vào ngày 21/4, thay vào đó hai bên sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận và chúng tôi đang làm việc rất tốt với họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tại sự kiện ở Las Vegas ngày 16/4, Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran đang diễn ra “rất suôn sẻ” và “sắp kết thúc”. Ông khẳng định Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran.