Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo tại Căn cứ Không quân Gimhae, nằm ngay rìa Sân bay Quốc tế Gimhae ở Busan, Hàn Quốc hôm nay 30/10.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Hai bên dự kiến ​​sẽ thống nhất về một khuôn khổ quản lý quan hệ kinh tế song phương.

Trước đó, theo hãng thông tấn Xinhua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Bắc Kinh để lên đường tới Hàn Quốc dự hội nghị cấp cao APEC.

Ông Tập dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào lúc 11h ngày 30/10 giờ Hàn Quốc (9h Việt Nam).

Theo Tân Hoa Xã, phái đoàn tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình bao gồm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tham dự các hội nghị cấp cao của APEC từ năm 2013 và chuyến đi lần này của ông cũng bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã rời Gyeongju đến Busan, nơi ông dự kiến ​​sẽ tham dự một cuộc họp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi rời châu Á.

Đội ngũ của Tổng thống Trump rất lạc quan về khả năng hai nhà lãnh đạo có thể nhất trí về khuôn khổ cho một thỏa thuận thương mại, với kỳ vọng ngày càng tăng trong suốt chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump đã nói trong bữa tối do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì hôm 29/10 rằng cuộc gặp của ông với ông Tập sẽ kéo dài từ "3-4 giờ”.

"Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp rất tốt đẹp”, ông Trump cho biết.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang và có thể có những tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu.