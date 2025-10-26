Mỹ sẵn sàng nhượng bộ để giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Anadolu).

Phát biểu với các phóng viên trước khi khởi hành chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tất nhiên họ sẽ phải nhượng bộ nếu không muốn bị áp thêm thuế đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Còn chúng tôi, tôi đoán là cũng phải nhượng bộ, để đạt được một thỏa thuận”.

Theo ông Trump, mức thuế hiện nay với hàng Trung Quốc đã ở mức 157%, điều mà ông cho là “không thể duy trì lâu dài đối với họ”.

“Họ muốn giảm mức đó xuống, và chúng tôi thì muốn có được một số điều từ họ”, ông nói thêm.

Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Ông Trump cảnh báo áp thêm 100% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ tháng 11, nếu Bắc Kinh không nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm, nhóm nguyên liệu chiến lược trong ngành công nghệ cao.

Khi được hỏi về khả năng thực sự áp dụng mức thuế bổ sung này, ông Trump đáp: “Tôi không biết. Tôi không đặt ra tỷ lệ phần trăm nào cả. Nhưng tôi không nghĩ họ muốn điều đó xảy ra. Nó sẽ không tốt cho họ”.

Tổng thống Mỹ cho biết ông cũng sẽ nêu vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga trong bối cảnh các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc.

“Tôi rất muốn Trung Quốc giúp chúng tôi trong vấn đề Nga. Chúng tôi đã áp đặt các lệnh trừng phạt rất lớn với Nga, và tôi nghĩ chúng sẽ rất mạnh mẽ, rất đau đớn, nhưng tôi muốn thấy Trung Quốc hỗ trợ chúng tôi trong chuyện này”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về khả năng Bắc Kinh có hành động quân sự đối với đảo Đài Loan, ông Trump nói: “Tôi hy vọng họ sẽ không làm vậy. Chúng ta phải chờ xem. Có thể họ sẽ, có thể họ sẽ không. Tôi hy vọng họ sẽ không làm vậy”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á lần này.

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng, 100%. Tôi đã từng có quan hệ rất tốt với ông Kim Jong-un”, ông chia sẻ.