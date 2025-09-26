Tổng thống Donald Trump tuyên bố không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng vào ngày 25/9 (Ảnh: Reuters).

"Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 25/9.

"Đã đủ rồi. Đã đến lúc dừng lại", ông Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Trump đã bác bỏ lời kêu gọi từ một số chính trị gia cực hữu ở Israel, những người muốn mở rộng chủ quyền đối với khu vực Bờ Tây và dập tắt hy vọng về một Nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải đối mặt với một số áp lực từ các đồng minh về việc sáp nhập Bờ Tây. Điều này đã gây ra lo ngại trong các nhà lãnh đạo Ả rập, một số người trong số họ đã gặp Tổng thống Trump vào ngày 23/9 bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra khi Thủ tướng Netanyahu đến New York và chuẩn bị có bài phát biểu tại Liên hợp quốc vào ngày 26/9.

Vị trí Israel và khu vực Bờ Tây (Ảnh: Sky).

Các khu định cư của Israel đã gia tăng về quy mô và số lượng kể từ khi Israel chiếm được Bờ Tây trong cuộc chiến năm 1967. Các khu vực này trải dài với hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng khác do Israel kiểm soát.

Một kế hoạch định cư của Israel, được gọi là dự án E1, dự kiến ​​chia đôi Bờ Tây bị chiếm đóng và cắt đứt khỏi Đông Jerusalem, đã được phê duyệt vào tháng 8. Dự án này sẽ cắt ngang vùng đất mà Palestine muốn thành lập một nhà nước.

Các nước Ả rập và Hồi giáo đã cảnh báo Tổng thống Trump trong một cuộc họp đầu tuần này về hậu quả nghiêm trọng của kế hoạch sáp nhập Bờ Tây - một thông điệp mà Tổng thống Mỹ "hiểu rất rõ", theo Ngoại trưởng Ả rập Xê út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud.

Israel từ chối nhượng lại quyền kiểm soát Bờ Tây, một lập trường mà nước này cho rằng đã được củng cố kể từ sau cuộc tấn công của lực lượng do Hamas dẫn đầu vào Israel năm 2023. Cuộc tấn công khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Khoảng 48 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống, đang bị giam giữ.

Theo các cơ quan y tế địa phương, cuộc bao vây Dải Gaza sau đó của Israel đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng cho đến nay, gây ra một tình hình nhân đạo tàn khốc tại khu vực này.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và một số nước đã chọn công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

Pháp, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha nằm trong số các quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine trong những ngày gần đây, một phần nhằm duy trì khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước. Israel đã chỉ trích các động thái này.

Người Palestine vẫn tiếp tục kêu gọi thành lập một quốc gia độc lập bao gồm Bờ Tây bị chiếm đóng, Đông Jerusalem và Dải Gaza, những vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát sau cuộc chiến năm 1967. Tuy nhiên, chính phủ Israel và phần lớn các đảng phái chính trị tại nước này từ lâu đã phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine.