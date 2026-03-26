Tổng thống Mỹ công bố thời điểm gặp Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025 (Ảnh: AFP).

Theo lịch trình ban đầu, Tổng thống Trump khởi hành sẽ tới Bắc Kinh vào đầu tuần tới, tuy nhiên ông đã thông báo hoãn vì tình hình chiến sự ở Iran.

Trên Truth Social, ông Trump ngày 25/3 nói rằng ông sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 14-15/5. Ông cũng cho biết sẽ đón tiếp ông Tập trong chuyến thăm Washington vào cuối năm nay.

“Các đại diện của chúng ta đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho những chuyến thăm mang tính lịch sử này. Tôi rất mong được dành thời gian với Chủ tịch Tập trong một sự kiện mà tôi tin chắc sẽ mang tính bước ngoặt", ông Trump nói.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết không có thông tin để cung cấp về thông báo trên. Bắc Kinh thường không công bố chi tiết lịch trình của ông Tập quá sớm, thường chỉ vài ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất của ông Trump vào năm 2017 cũng là chuyến thăm gần nhất của một tổng thống Mỹ tới nước này. Chuyến đi vào tháng 5 tới sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp vào tháng 10/2025 tại Hàn Quốc, nơi họ đã nhất trí về một thỏa thuận đình chiến thương mại.

Trong khi hai bên có thể đạt được các thỏa thuận mang tính thiện chí tại Bắc Kinh về thương mại nông sản và linh kiện máy bay, họ cũng được cho là sẽ thảo luận các vấn đề khác.

Cũng chưa rõ liệu cuộc chiến với Iran, vốn đã làm rung chuyển kinh tế toàn cầu, có được giải quyết trước thời điểm cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo hay không.

Ông Trump đã tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia tiêu thụ dầu lớn trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, nhằm điều chiến hạm đối phó với nỗ lực của Iran trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đề nghị hỗ trợ của ông cho đến nay phần lớn bị từ chối.

Khi được hỏi liệu chiến sự Iran có thể hạ nhiệt kịp trước chuyến thăm Trung Quốc hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi luôn ước tính khoảng 4-6 tuần. Vì vậy, bạn có thể tự tính".

Bà Leavitt cũng cho biết ông Trump và ông Tập đã trao đổi về việc dời lịch chuyến đi và ông Tập hiểu lý do của việc này. “Chủ tịch Tập hiểu rằng điều rất quan trọng là tổng thống phải có mặt tại đây trong suốt các hoạt động chiến đấu hiện nay”, bà nói.