Tổng thống Mỹ có "tuổi tim mạch" trẻ hơn 14 năm so với tuổi sinh học

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng ngày 10/10 công bố kết quả khám sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump, 79 tuổi, là người lớn tuổi nhất từng nhậm chức tổng thống Mỹ và cũng là người lớn tuổi thứ 2 từng phục vụ trong cương vị này.

“Ông Trump vẫn duy trì tình trạng sức khỏe xuất sắc, thể hiện năng lực tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất mạnh mẽ", bác sĩ của ông Trump, Sean Barbabella, viết trong bản ghi nhớ gửi cho Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Ông Trump cũng đã được khám sàng lọc phòng bệnh và tiêm chủng, bao gồm vắc xin cúm hằng năm và liều tăng cường Covid-19, nhằm chuẩn bị cho chuyến công du quốc tế sắp tới.

“Tuổi tim mạch của ông ấy, một chỉ số được xác nhận về sức sống tim mạch thông qua điện tâm đồ, được xác định là trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi sinh học”, bản ghi nhớ nêu rõ.

Ông Trump đã đến Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed, một bệnh viện ở Bethesda, bang Maryland, nơi từ lâu phục vụ cho các tổng thống Mỹ, vào buổi sáng để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên, đồng thời gặp gỡ và phát biểu với binh sĩ.

Chuyến thăm diễn ra chỉ 6 tháng sau khi ông trải qua một cuộc kiểm tra thể chất toàn diện.

Một bản ghi nhớ được Nhà Trắng công bố sau cuộc kiểm tra hồi tháng 4 cho biết ông Trump cao 1m90, nặng 102kg, và có tình trạng cholesterol cao nhưng được kiểm soát tốt. Bản ghi cũng khen ngợi sức khỏe dẻo dai và phong độ chơi golf của ông.

Vào tháng 7, Nhà Trắng tiết lộ ông Trump bị sưng ở chân dưới và bầm ở tay phải, sau khi xuất hiện hình ảnh tổng thống với mắt cá chân sưng và lớp trang điểm che phần tay bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Barbabella cho biết trong một bức thư công bố thời điểm đó rằng các xét nghiệm xác nhận vấn đề ở chân là do “suy tĩnh mạch mạn tính”, một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.

Ông cũng nói thêm rằng vết bầm ở tay của ông Trump phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và việc sử dụng aspirin, loại thuốc ông Trump dùng như một phần trong “phác đồ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn”.