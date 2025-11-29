Tổng thống Mỹ cảnh báo phong tỏa không phận Venezuela

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và những kẻ buôn người, hãy coi vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela là đóng hoàn toàn".

Tuần trước, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về một “tình huống có khả năng nguy hiểm” khi bay qua Venezuela do “tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh” nước này.

Venezuela đã thu hồi quyền khai thác đối với 6 hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ các chuyến bay tới nước này sau cảnh báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Ngày 27/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

“Trong những tuần gần đây, các bạn đã làm việc để ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy ở Venezuela... Các bạn có lẽ đã nhận thấy rằng các băng nhóm không còn muốn vận chuyển bằng đường biển, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ. Đường bộ thì dễ hơn. Điều đó sẽ bắt đầu rất sớm", Tổng thống Donald Trump nói với các quân nhân trong cuộc gọi nhân dịp Lễ Tạ ơn ngày 27/11.

“Chúng ta cảnh báo họ: Hãy ngừng đưa chất độc hại vào đất nước chúng tôi”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong tuần này, Mỹ đã liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, điều này không cho phép rõ ràng việc sử dụng vũ lực gây thương vong.

Quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear”.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc nhiều phương án liên quan đến Venezuela nhằm đối phó các băng nhóm ma túy.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.