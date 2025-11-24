Các hãng hàng không hủy bay đến Venezuela sau cảnh báo của Mỹ

Một máy bay của hãng hàng không GOL (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Hiệp hội Hàng không tại Venezuela Marisela de Loaiza cho biết, 6 hãng hàng không, gồm Iberia của Tây Ban Nha, TAP Bồ Đào Nha, LATAM Chile, Avianca Colombia và GOL Brazil, đã đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay đến Venezuela.

Turkish Airlines cũng đình chỉ các chuyến bay từ ngày 24/11 đến 28/11. Bà không nêu rõ thời điểm các chuyến bay sẽ được nối lại.

Trước đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo phi công về các mối đe dọa không xác định “có thể gây rủi ro tiềm ẩn đối với máy bay ở mọi độ cao” trong không phận Venezuela cũng như các máy bay cất cánh và hạ cánh và thậm chí cả những chiếc đang ở dưới mặt đất ở Venezuela.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các chuyến bay bằng máy bay ném bom đến sát bờ biển Venezuela và điều tàu sân bay USS Gerald R Ford tới khu vực này.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford và nhiều tàu khu trục chỉ là phần mới nhất trong lực lượng Mỹ lớn nhất được triển khai ở biển Caribe gần Venezuela suốt nhiều thập niên qua.

Mỹ cũng tiến hành một loạt cuộc tập kích vào các tàu nhỏ ở biển Caribe và Đông Thái Bình Dương mà họ cáo buộc chở ma túy vào Mỹ, khiến hơn 80 người thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh các tàu bị tấn công được sử dụng để buôn lậu ma túy hoặc gây ra mối đe dọa.

Ngoài ra, đầu tuần này, Mỹ có thể liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết ông dự định liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bày tỏ lo ngại về việc Mỹ tăng cường quân sự gần Venezuela, cảnh báo rằng tình hình có thể gây bất ổn cho Nam Mỹ.

“Tôi rất lo ngại về lực lượng quân sự mà Mỹ triển khai ở biển Caribe. Tôi dự định nói chuyện với Tổng thống Trump về việc này vì nó đang khiến tôi lo lắng”, ông Lula nói với báo chí khi kết thúc hội nghị G20 tại Nam Phi ngày 23/11.

Ông Lula nói Nam Mỹ phải duy trì là khu vực hòa bình và nhấn mạnh trách nhiệm của Brazil trong việc góp phần bảo đảm ổn định khu vực.

“Hoàn toàn không có lý do nào để xảy ra xung đột lúc này. Chúng ta không được lặp lại sai lầm trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh giải pháp phải được tìm ra trước khi có bất kỳ leo thang nào.

Trước đó, ông Lula và ông Trump trước đó đã thảo luận về vấn đề Venezuela trong cuộc gặp tại Malaysia, bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng 10, khi nhà lãnh đạo Brazil đề nghị giúp làm trung gian đàm phán.