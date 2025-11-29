Báo Mỹ tiết lộ cuộc điện đàm của Tổng thống Trump và lãnh đạo Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 28/11 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tuần trước, đồng thời thảo luận về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo tại Mỹ.

Tuy nhiên, New York Times xác nhận hiện tại chưa có thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Venezuela.

Nhà Trắng và chính quyền Venezuela hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 17/11 nói rằng "vào một thời điểm nhất định", ông sẽ "đối thoại" với Tổng thống Maduro.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 16/11 tại Florida, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể mở các cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Venezuela.

Nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra, đây sẽ là sự kiện đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan tới chiến dịch trấn áp ma túy của Mỹ tại vùng biển Caribe.

Tổng thống Trump ngày 28/11 cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hành động mới nhằm vào các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela.

“Các bạn có lẽ đã nhận thấy rằng các băng nhóm không còn muốn vận chuyển bằng đường biển, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ. Đường bộ thì dễ hơn. Điều đó sẽ bắt đầu rất sớm”, ông Trump nói với các quân nhân trong cuộc gọi nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy ông đã quyết định về một hướng hành động tại Venezuela sau nhiều cuộc họp báo cáo cấp cao và việc Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự ngày càng tăng trong khu vực hồi đầu tháng này.

Trong tuần này, Mỹ đã liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, điều này không cho phép rõ ràng việc sử dụng vũ lực gây thương vong.

Quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear”.

Đầu tháng này, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã nói với các nhà lập pháp trong một phiên họp mật rằng Mỹ không có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bên trong Venezuela và hiện không có cơ sở pháp lý để hỗ trợ các cuộc tập kích nhằm vào bất kỳ mục tiêu trên bộ nào.

Tuy nhiên, một trong các nguồn tin cho biết, họ không loại trừ bất kỳ hành động nào trong tương lai.

Một quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ nói với quốc hội hồi tháng 11 rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm bị cáo buộc buôn ma túy quanh khu vực Mỹ Latinh mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Quan chức này lập luận, chính quyền không bị ràng buộc bởi một đạo luật quyền hạn chiến tranh có niên đại hàng thập niên vốn yêu cầu phải phối hợp với các nhà lập pháp.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.