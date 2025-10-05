Lãnh đạo cấp cao Hamas lần đầu xuất hiện sau vụ bị ám sát hụt ở Qatar

Ông Khalil al-Hayya trong hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện kể từ vụ ám sát hụt của Israel ở Qatar (Ảnh: Ynet News).

Theo đó, trong đoạn video mới phát sóng sáng 5/10 trên truyền hình Qatar, một tháng sau khi xảy ra vụ tấn công bùng nổ tranh cãi của Israel, ông Hamas Khalil al-Hayya đã xuất hiện với vẻ ngoài không hề hấn gì.

Trong đoạn video, được phát sóng trên kênh truyền hình Qatar Al-Araby, ông al-Hayya đã nói về những người thiệt mạng ở Dải Gaza và mô tả cuộc đấu tranh của người dân Palestine là một "sự hy sinh", đồng thời cầu nguyện cho sự kiên nhẫn và chiến thắng.

"Chúng tôi đau buồn trước sự mất mát của người dân - phụ nữ, trẻ em và người già", ông nói. "Chúng tôi thuộc về một đại gia đình, người dân Palestine, đặc biệt là người dân Gaza, những người ngày nay đại diện cho đất nước trong cuộc đấu tranh và sự kiên định của họ. Chúng tôi cầu xin ban cho người dân sự kiên nhẫn, an ủi và bình an, và đánh bại kẻ thù của chúng tôi", thủ lĩnh cấp cao Hamas nói thêm.

Cuộc không kích của Israel tại Doha, mang tên chiến dịch "Hội nghị thượng đỉnh Lửa" diễn ra vào ngày 9/9.

Ba ngày sau vụ tấn công, Hamas tuyên bố ông al-Hayya vẫn sống sót sau vụ ám sát và đã chủ trì lễ cầu nguyện cho con trai mình và các nạn nhân khác tại Doha trong vòng vây đảm bảo các biện pháp an ninh đặc biệt.

Trước đó, Hamas thừa nhận con trai của ông al-Hayya đã thiệt mạng và vợ ông bị thương trong vụ tấn công.

Sự xuất hiện của lãnh đạo cấp cao al-Hayya trong đoạn video diễn ra sau các chuyến đi công khai khác tại Doha của các nhân vật cấp cao khác của Hamas, những nhân vật cũng được báo cáo là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của Israel.

Vào ngày 17/9, một quan chức cấp cao của Hamas là Ghazi Hamad - cũng được cho là đã bị nhắm mục tiêu tại Doha - đã có cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ vụ tấn công với hãng tin Al Jazeera.

"Không chỉ chúng tôi mà cả quốc gia đều là mục tiêu", ông nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia Ả Rập kiên quyết chống lại những gì ông mô tả là ý định định hình lại Trung Đông của Israel.

Trước đó, vào ngày 14/9, một nhân vật cấp cao khác của Hamas, Taher al-Nunu, nhân vật mà Israel cố gắng ám sát tại Doha, đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên Al Jazeera. Đoạn video cho thấy ông ở cự ly rất gần và cũng không hề hấn gì.